Las bengalas ante Oporto y Feyenoord en la Champions, como en LaLiga las pancartas de los ultras frente a Real Sociedad, Real Madrid y Osasuna, pasan factura a la entidad heliopolitana; además, un aficionado podría tener que pagar 4.000 euros y quedarse un año sin acceder a recintos deportivos por sus cánticos racistas contra el 'crack' del Barça y 'La Roja'

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró este martes de Alto Riesgo, como estaba previsto, el partido de la jornada 13ª de LaLiga entre el Sevilla FC y el Real Betis, que se disputa este sábado 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán del barrio hispalense de Nervión, una catalogación lógica y habitual para El Gran Derbi que supondrá la intensificación de un dispositivo de seguridad que comenzará a discutirse este domingo, cuando los presidentes de uno y otro clubes se citarán con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la Fábrica de Artillería, sita en la Avenida Eduardo Dato, muy cerca del escenario del choque.

Momentos previos al Betis-Feyenoord. / ED

Llueve sobre mojado, ahora en la Champions League

El citado organismo adscrito al Consejo Superior de Deportes, además, ha propuesto sancionar al Real Betis con 30.000 euros, por un lado, y 5.000, por otro, por "deficiencias en las medidas de control de acceso" y por "la activación en la grada de numerosas bengalas y artefactos pirotécnicos" durante el encuentro contra el Oporto del pasado 14 de octubre y el del Feyenoord del 21 del mismo mes, correspondientes a la segunda y tercera jornadas de la Champions League, respectivamente. En su reunión anterior, Antiviolencia ya se ponía firme en dirección a La Cartuja, puesto que, aparte de pedir 60.001 euros al youtuber Iñaki Angulo una multa de 60.001 euros y la prohibición de acceso a los estadios por dos años, señalaba de nuevo a la grada verdiblanca.

Hinchas béticos en la Champions. / IMAGO

Y es que las peticiones pecuniarias a las que tendría que hacer frente el club presidido por Ángel Haro al haber reincidido presuntamente en su apoyo a diferentes grupos radicales en su Gol Sur ascendían a 125.000 euros: en concreto, dos de 40.000 euros y una de 45.000 euros, por "facilitar diversos elementos de animación a aficionados radicales locales con numerosos antecedentes de incumplimientos de la Ley 19/2007", recordando el ente gubernamental que "el club había recibido una comunicación de la Comisión en la que se le informaba" de los mismos por parte de dos grupos ultras y "la prohibición de proporcionarles promoción o apoyo a sus actividades". Fue en los duelos en casa ante Real Sociedad, Real Madrid y CA Osasuna.

La celebración de Lamine Yamal y Koundé en La Cartuja. / Lince

Señalado un aficionado por agredir verbalmente a la estrella del Barça y la selección española

Además de todo lo anterior, la Comisión Antiviolencia eleva una propuesta a los organismos jurisdiccionales de la RFEF y LaLiga para que actúen contra un aficionado bético por "proferir reiterados insultos xenófobos y racistas contra Lamine Yamal durante el Real Betis-FC Barcelona del pasado 17 de octubre en el recinto colindante con Santiponce. Al energúmeno se le solicita una multa monetaria de 4.000 euros y la prohibición de acceder a recintos deportivos durante doce meses.

Desde el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán piden más público visitante en los derbis

Aunque hace poco más de una semana se solidarizaba con los aficionados del Real Betis desplazados al Martínez Valero de Elche, a raíz de una publicación de sus oponentes en todos los sentidos Gol Sur 1907 denunciando el trato vejatorio de un vigilante de seguridad del club franjiverde hacia un padre y sus dos hijos heliopolitanos, Biris Norte ha citado al eterno rival con un guiño que cabría calificar como envenenado, ya que pedía una medida que también les beneficiaría, pero a través de un insulto: "Pedimos #DerechosParaLaAfición y, por eso, nos gustaría que los derbis contaran con muchas más entradas visitantes, tanto para nosotros como para los otros. Ya lo dijimos en 2003 y lo seguimos manteniendo: un derbi sin béticos es como una granja sin cerdos".