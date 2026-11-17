El exjugador del Real Madrid, ahora en el Bayer Leverkusen, se rinde al talento de Lamine Yamal y asegura que su irrupción a una edad tan temprana es algo que nunca había visto en el fútbol

Lamine Yamal continúa acumulando reconocimientos y esta vez el elogio llega desde un futbolista con pasado en el Real Madrid. Lucas Vázquez, que actualmente juega en el Bayer Leverkusen después de cerrar su larga etapa en el Santiago Bernabéu, ha destacado el talento del internacional español durante una entrevista en la Cadena SER. El gallego no ha dudado en situar al joven atacante del Barcelona en una dimensión especial, con unas palabras que no pasarán desapercibidas entre el madridismo. "Creo que es algo que no hemos visto nunca. Un talento de esa magnitud como tiene Lamine no lo hemos visto nunca. Un jugador tan importante a esa edad... yo por lo menos no lo he visto", afirmó Lucas Vázquez, que quiso poner en valor tanto las condiciones del futbolista como el impacto que está teniendo pese a su juventud.

"Un jugador tan importante a esa edad... yo por lo menos no lo he visto"

No se trata de un elogio cualquiera. El extremo conoce de primera mano la exigencia de la élite y ha compartido vestuario con algunos de los mejores futbolistas del mundo durante su trayectoria en el Real Madrid. Por eso, sus palabras adquieren especial relevancia al comparar el potencial de Lamine con el de otras figuras que han marcado distintas épocas.

Lucas Vázquez coloca a Lamine Yamal en una dimensión especial

El futbolista del Bayer Leverkusen también hizo referencia a otros grandes nombres que han pasado por el fútbol español. En concreto, recordó a Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Raúl González, jugadores que llegaron a situarse entre los candidatos al Balón de Oro y que dejaron una huella importante en sus respectivos equipos. "Otros años hemos tenido a grandísimos jugadores que han estado en el top-3 del Balón de Oro. Xavi, Iniesta o Raúl en su momento. Pero Lamine está posicionado como una gran estrella", añadió.

La comparación no implica que el joven azulgrana haya alcanzado ya los logros de aquellos referentes, pero sí refleja la consideración que despierta entre futbolistas que han convivido con la máxima exigencia competitiva. A sus 19 años, Lamine se ha consolidado como una de las principales figuras del Barcelona y de la selección española, y su rendimiento sigue alimentando las expectativas sobre su futuro.

Su actuación con España vuelve a ponerlo en el foco

El reciente compromiso de España ante Inglaterra volvió a dejar una muestra de su influencia en el juego ofensivo. Lamine provocó un penalti, forzó la expulsión de Anderson y participó en el triunfo con una asistencia a Nico Williams en el 2-3. Su actuación volvió a generar comentarios positivos y a reforzar el protagonismo que ha adquirido en el combinado nacional. Una vez concluido el parón de selecciones, el extremo regresará a la dinámica del Barcelona para preparar el próximo compromiso liguero frente al Villarreal.

Mientras tanto, las palabras de Lucas Vázquez se suman a una larga lista de elogios hacia el internacional español. En esta ocasión, además, proceden de un exmadridista que no ha dudado en reconocer públicamente que el talento de Lamine Yamal está fuera de lo común.