El extremo inglés se deshace en elogios hacia Lamine Yamal en un cuestionario de LaLiga y destaca la pasión del azulgrana por el fútbol: asegura que podría hablar de este deporte durante todo el día

Anthony Gordon ha ofrecido una curiosa radiografía del vestuario del FC Barcelona. El atacante inglés participó en un cuestionario de LaLiga en el que tuvo que elegir a distintos compañeros en situaciones de lo más variopintas. Una de sus respuestas tuvo como protagonista a Lamine Yamal, al que señaló como el jugador que más habla de fútbol en el día a día. Para el británico, la pasión del joven azulgrana por este deporte no tiene horarios. "Lamine Yamal se puede estar las 24 horas del día hablando sobre fútbol", aseguró Gordon cuando le preguntaron quién sería capaz de mantener una conversación sobre este deporte durante todo el día. Una respuesta que deja entrever hasta qué punto el extremo está pendiente del fútbol, también lejos de los terrenos de juego.

El cuestionario permitió conocer otras impresiones del inglés sobre la convivencia en el vestuario y las costumbres de sus compañeros. Gordon no dudó demasiado al señalar a los protagonistas de cada una de las preguntas, dejando algunas respuestas llamativas.

Christensen, el más madrugador; De Jong, futuro entrenador

Una de las primeras cuestiones giró en torno a la puntualidad en los entrenamientos. Preguntado por el futbolista que suele llegar antes a la Ciutat Esportiva, Gordon eligió a Andreas Christensen, al que considera el más madrugador del grupo.

También tuvo que imaginar quién podría convertirse en entrenador cuando termine su carrera como futbolista. En este caso, el elegido fue Frenkie de Jong. El motivo que dio el extremo británico fue su "visión inteligente dentro del campo", una cualidad que, a su juicio, podría trasladar a los banquillos. La inteligencia también apareció en otra de sus respuestas. Gordon tuvo que escoger a dos compañeros a los que confiaría la presidencia de un club y se decantó por Eric García y Pedri. "Son muy inteligentes y serían buenos controlándolo todo", explicó.

Szczęsny, el mejor cocinero y Gavi y Balde, los más despistados

El cuestionario dejó espacio para situaciones más alejadas del fútbol. Por ejemplo, Gordon tuvo que imaginar quién sobreviviría durante más tiempo en una isla desierta. Su elección fue Eric García, al considerar que su astucia le ayudaría a desenvolverse en ese escenario. A la hora de elegir al mejor cocinero del vestuario, el británico apostó por Wojciech Szczęsny. Su explicación fue bastante más sencilla: "Simplemente porque es el mayor del grupo", comentó entre risas.

Tampoco se olvidó de la música. Cuando le preguntaron quién tenía peor gusto musical, Gordon señaló a Rodri, aunque su argumento no tuvo tanto que ver con las canciones que escucha como con el hecho de que, según explicó, prácticamente nunca lleva música. Mientras otros compañeros suelen entrenar o desplazarse con los cascos puestos, el centrocampista prefiere mantenerse concentrado.

Por último, el inglés tuvo que señalar a los futbolistas con más posibilidades de olvidarse las llaves de casa. En esta ocasión, los elegidos fueron Gavi y Alejandro Balde. Unas respuestas distendidas que dejaron varias pinceladas sobre la convivencia en el vestuario azulgrana, aunque fue la referencia a Lamine Yamal la que más llamó la atención: Gordon lo retrató como un futbolista que vive el fútbol hasta el punto de poder hablar de él a cualquier hora.