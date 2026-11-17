Jorge Mendes aterriza este martes en Barcelona para analizar con su representado los destinos más atractivos que se abren en el mercado de enero; el lateral azulgrana ha perdido peso en los planes de Hansi Flick y ha decidido que ha llegado el momento de abandonar el club; PSG y Juventus, los mejor colocados

El futuro de Alejandro Balde está lejos del Camp Nou. El canterano del FC Barcelona atraviesa el momento más complicado desde que dio el salto al primer equipo y su escasa participación a las órdenes de Hansi Flick ha provocado que empiecen a tomar fuerza las opciones para un cambio de aires.

La Juventus es uno de los clubes que más interés está mostrando y ya estudia la posibilidad de solicitar su cesión en enero. Mientras tanto, Jorge Mendes, representante del futbolista, tiene previsto reunirse este martes con él en Barcelona para abordar su situación.

El portugués aterrizará en la Ciudad Condal alrededor de las 13:00 horas y aprovechará su estancia para tratar diferentes asuntos relacionados con sus representados. El caso de Balde será uno de los principales puntos de la agenda. Mendes quiere conocer de primera mano cómo está viviendo el lateral su falta de protagonismo y estudiar junto a él qué alternativas pueden resultar más convenientes. Tampoco se descarta que mantenga algún contacto con Deco, con quien conserva una estrecha relación, aunque el objetivo principal del viaje es conversar con el futbolista.

La Juventus lanza la primera ofensiva

Desde Italia apuntan que la Juventus está dispuesta a moverse para incorporar a Balde durante el próximo mercado invernal. Según informa Corriere dello Sport, el club turinés contempla solicitar una cesión hasta final de temporada, una fórmula que permitiría reforzar inmediatamente el costado izquierdo sin afrontar una inversión arriesgada ni cuantiosa. La propuesta todavía se encuentra en una fase inicial y no ha llegado formalmente a las oficinas del Barcelona.

Luciano Spalletti considera necesario mejorar esa demarcación y no está encontrando las prestaciones esperadas en Andrea Cambiaso y Juan Cabal. El perfil de Balde convence por su velocidad﻿, potencia física y una alta capacidad para proyectarse en ataque﻿. La Juventus no descarta que un buen rendimiento a lo largo del préstamo pueda abrir la puerta a una futura compra, aunque su prioridad pasa por reforzarse ahora sin comprometerse a largo plazo.

Luciano Spalletti da órdenes a sus jugadores durante un partido de la Juventus. / IMAGO

En el Barça, por su parte, no ven necesariamente con malos ojos una salida temporal, aunque la valoración para un traspaso definitivo se situaría por encima de los 40 millones de euros﻿. La entidad azulgrana necesita ingresos para afrontar otros movimientos y no contempla desprenderse de un activo de su cantera por una cantidad adecuada.

En Turín también manejan la alternativa de David Raum, del Leipzig, como posible incorporación para el próximo verano.

PSG, Milan, Roma, Manchester United, Mónaco...

La Juventus no es la única alternativa que tiene Balde sobre la mesa. El Paris Saint-Germain aparece entre los clubes interesados, según TuttoMercatoWeb﻿. La lesión muscular de Nuno Mendes ha dejado a Luis Enrique con menos recursos ofensivos para el lateral izquierdo, una circunstancia que podría favorecer la llegada del azulgrana. En cualquier caso, tampoco tendría garantizada la titularidad en París, donde compiten por el puesto otros futbolistas como Lucas Hernández o Lucas Digne.

El AC Milan también ha sido relacionado con el defensa, que ya habría sido ofrecido al conjunto 'rossonero' y a la Roma ﻿el pasado verano por su representante. El Manchester United lleva tiempo siguiendo sus pasos y el Mónaco es otro de los equipos que han aparecido en las informaciones sobre su futuro.

La reunión con Mendes marcará un punto de inflexión a la hora de elegir el nuevo camino. Todavía no existe una decisión definitiva ni una operación cerrada, pero el jugador ha decidido dar un paso al lado y por primera vez, ha empezado a contemplar seriamente alternativas lejos del Camp Nou.

De querer quedarse a plantearse una salida

El cambio de opinión de Alejandro Balde resulta especialmente significativo en las últimas fechas puesto que el jugador mantuvo su intención inicial de continuar en el Barcelona hace apenas un par meses, cuando el club le abrió formalmente la puerta de salida y supo que había perdido peso en los planes de Hansi Flick. El técnico alemán mantuvo una conversación con el jugador en aquellos días decisivos del mercado estival y le invitó a buscarse equipo﻿, pero Balde reafirmó su voluntad de seguir peleando por un puesto﻿.

Alejandro Balde es el jugador menos utilizado del primer equipo azulgrana. / IMAGO

Sin embargo, Flick ha sido consecuente con su postura inicial y el lateral ha confirmado que su situación no ha mejorado con el paso de las jornadas, sobre todo porque el técnico alemán incluso ha recurrido a jugadores que no son laterales izquierdos naturales para cubrir su posición﻿.

Los números son claros puesto que solo ha participado en cinco encuentros oficiales esta temporada﻿, con un total de 124 minutos en total, lo cual demuestra que su aportación es meramente testimonial. No en vano, es el futbolista de la primera plantilla que menos ha jugado en lo que va de curso.