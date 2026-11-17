El técnico vizcaíno ha fallecido a los 79 años después de dedicar más de dos décadas al club rojiblanco; fallece una persona fundamental en la formación y captación de jóvenes futbolistas

El Athletic Club está de luto. Blas Ziarreta ha fallecido este martes a los 79 años, dejando una profunda huella en el fútbol vizcaíno y, especialmente, en Lezama, donde desarrolló durante más de 20 años una labor fundamental para el crecimiento de la cantera rojiblanca.

El santurtziarra fue entrenador, coordinador y secretario técnico de la entidad bilbaína, además de contar con una dilatada trayectoria en los banquillos del fútbol español.

El propio Athletic ha comunicado la triste noticia y ha querido poner en valor la figura de alguien que trabajó durante buena parte de su carrera lejos de los focos. "El Athletic Club lamenta profundamente el fallecimiento de Blas Ziarreta a los 79 años. Ziarreta desempeñó durante más de dos décadas diferentes funciones en Lezama y fue una de las figuras de referencia en la gestión de la cantera rojiblanca", ha señalado la entidad.

Una extensa trayectoria en los banquillos

Antes de convertirse en uno de los hombres de confianza del Athletic en la estructura de cantera, Ziarreta acumuló una importante experiencia como entrenador. Dirigió en diferentes etapas al Sestao Sport y también pasó por los banquillos del Erandio ﻿y el Lemona, antes de asumir nuevos retos en el Aurrera de Vitoria, Burgos, Gernika, Badajoz y Eibar. Precisamente, en el conjunto armero vivió una de las etapas más prolongadas e intensas de su carrera, al dirigirlo durante 174 partidos ﻿en el fútbol profesional.

También tuvo la oportunidad de ponerse al frente del Bilbao Athletic, al que entrenó durante dos temporadas, entre 1991 y 1993, en Segunda División.

Más de dos décadas de trabajo en Lezama

En 2004 decidió abandonar los banquillos para regresar al Athletic y asumir la coordinación de las relaciones con los clubes convenidos. Cuatro años después amplió sus responsabilidades, incorporando las tareas de captación y fidelización de futbolistas, hasta convertirse en secretario técnico de la entidad.

Desde esa posición desempeñó un papel determinante en la identificación y seguimiento de jóvenes talentos, especialmente en las categorías previas al primer equipo. También colaboró activamente en la confección de las plantillas masculinas, contribuyendo al desarrollo de una estructura que constituye una de las señas de identidad del Athletic.

Ziarreta permaneció vinculado a Lezama hasta 2023. Durante ese tiempo, el club destaca que siempre actuó desde la discreción y con una implicación absoluta. "Destacó por su honradez, discreción y entrega ilimitada en la defensa de los intereses del Athletic", recoge el comunicado rojiblanco.

El Athletic le rinde homenaje en Lezama

La entidad bilbaína también ha querido trasladar sus condolencias a los familiares, amigos y allegados del técnico. Como muestra de respeto, todo el personal de Lezama ha guardado este martes un minuto de silencio coincidiendo con el entrenamiento del primer equipo masculino.

En una de sus últimas entrevistas, concedida a Deia﻿, Ziarreta resumió el vínculo que le unía al club con una declaración que refleja su manera de entender el Athletic: "Quiero al Athletic porque representa a un pueblo; más que por sus triunfos, por sus valores y, sobre todo, por su filosofía".