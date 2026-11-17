El exfutbolista reivindica su conversión religiosa y asegura que encontró la libertad espiritual entre rejas, unas palabras que han provocado la indignación de la modelo, que le ha recordado públicamente todo lo que hizo por él durante su estancia en prisión

La separación de Dani Alves y Joana Sanz está lejos de ser amistosa. El brasileño ha vuelto a pronunciarse sobre su nueva vida, completamente volcada en la religión, con un mensaje en el que reniega de buena parte de su pasado y asegura que su paso por prisión fue el momento en el que encontró la verdadera libertad.

La reflexión no ha debido sentar nada bien la que fue su pareja, que ha respondido con un durísimo reproche público en el que recuerda el apoyo personal y económico que le prestó durante sus meses entre rejas.

Dani Alves: "Viví 40 años preso y fue en prisión donde fui liberado"

El exjugador del Barcelona y del Sevilla, que actualmente se define como discípulo de Cristo Jesús, ha compartido en Instagram un extenso mensaje sobre su transformación espiritual. Alves, que participa activamente en encuentros de la Iglesia Elim Girona y ejerce como predicador y conferenciante evangélico, considera que su vida anterior estuvo marcada por una esclavitud que solo consiguió dejar atrás gracias a su acercamiento a Jesús. "Viví 40 años preso, pero fue en la prisión donde verdaderamente fui liberado", comienza escribiendo el brasileño, que establece una clara diferencia entre la libertad física y la espiritual.

"Pasé 40 años encadenado al pecado, a mis errores, a mis decisiones y a una vida que por fuera podía parecer libre, pero por dentro tenía cadenas. Y fue precisamente en la prisión donde conocí a Jesús", continúa.

Alves va todavía más allá y asegura que su paso por la cárcel supuso un antes y un después en su vida. "Allí entendí que podía estar detrás de barrotes y, aun así, experimentar una libertad que nunca había conocido. Jesús rompió las cadenas que nadie podía ver".

Y termina con una declaración que ha provocado la reacción de Joana Sanz: "Hoy puedo decirlo con verdad: no soy libre porque salí de una prisión; soy libre porque Jesús me sacó del pecado. Porque la verdadera libertad no depende de dónde están tus pies, sino de quién gobierna tu corazón".

Joana Sanz estalla: "Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas"

Las palabras del brasileño no han pasado inadvertidas para Joana Sanz, que ha respondido públicamente a través de las redes sociales con un mensaje especialmente contundente. La modelo canaria considera injusto que Alves asegure que Jesús fue quien permaneció a su lado durante sus peores momentos, olvidándose del respaldo que, según su versión, recibió de ella. "Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús", comienza escribiendo la modelo, que recuerda cómo afrontó aquellos meses tan complicados. "Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación".

Joana enumera además los sacrificios que hizo durante la estancia del exfutbolista en prisión, tanto a nivel personal como económico. "Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían. Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas", reprocha.

Su mensaje fue aún más allá. La modelo también asegura que recibió un trato injusto por parte de quien entonces era su marido. "Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola".

"Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti", añade, antes de lamentar que Alves no haya reconocido públicamente todo lo que hizo por él. "Me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca", sentencia.

Joana Sanz ha reaccionado con una lista de reproches hacia Dani Alves. / IMAGO

Una ruptura marcada por la religión de Dani Alves

Este nuevo enfrentamiento llega apenas unos días después de que Joana Sanz confirmase que llevaba tiempo separada del brasileño. La modelo ya había dejado entrever que el acercamiento de Alves a la religión había terminado afectando a su relación. "Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso", respondió cuando un seguidor le preguntó si acompañaba a su marido en sus actividades religiosas.

La pareja, que contrajo matrimonio en Formentera en 2017 y tuvo una hija en común en octubre de 2025, vuelve así a protagonizar un enfrentamiento público después de haber superado una primera crisis durante el proceso judicial del exfutbolista.

Alves fue condenado inicialmente por agresión sexual y posteriormente absuelto en marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, con una hija en común y un divorcio en marcha, el brasileño y la modelo se descargan con un duelo de reproches que dejan al descubierto el deterioro definitivo de su relación.