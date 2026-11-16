El Sevilla bloquea la salida de Fofana en enero con su acuerdo con el Milan

El Sevilla espera que el medio cumpla su cesión integra al asegurarse que los rossoneri no puedan recuperarle en enero para hacer negocio ante el interés que despierta en clubes poderosos

Youssouf Fofana se marchó al parón lejos de las buenas sensaciones de su arranque como nervionense, pero igualmente se erige en pieza clave y diferencial de este proyecto y García Plaza deposita una enorme confianza en su aportación en lo que resta de temporada.

En este sentido, en Nervión consideran esencial que el centrocampista cumpla su cesión de manera íntegra hasta final de curso para, a partir de ahí, intentar su continuidad con la misma fórmula utilizada con Vlachodimos, que requiere atención desde mucho antes que termine el préstamo.

El Sevilla no permitió que el Milan incluyera una cláusula para recuperarle

Los rectores nervionenses conocen la trascendencia de que no haya sorpresas desagradable a mitad de temporada y se ha asegurado cerrar la puerta de salida al centrocampista parisino a tenor del interés que despierta en el Viejo Continente tras haberse decantado por Nervión en el último suspiro del pasado mercado. Se cayeron otras opciones y José Ignacio Navarro estuvo muy atento para firmar una operación redonda y plena de ventajas para los blanquirrojos.

Fofana, antes de un partido del Sevilla.. / Imago

No en vano, solo paga un 11% de su elevada ficha y el club asegura que en el acuerdo con el Milan no incluye una cláusula que le permitiera recuperar al futbolista en el mercado invernal ﻿por una cantidad de dinero﻿, lo que supone un alivio enorme, porque dispone de la sartén por el mango en el futuro inmediato de Fofana.

El Sevilla, con la sartén por el mango

Y es que ya son varios los clubes importantes que están al acecho y que estarían dispuestos a realizar un esfuerzo económico para hacerse con sus servicios, lo que podría intentar rentabilizar los rossoneri para hacer caja si pudiera repescarlo ya.

El Sevilla bloqueó esta vía y garantizó que no se movería del Sánchez-Pizjuán en enero a menos que quisiera obtener rédito de inmediato con un nuevo acuerdo con el Milan, lo que en ningún caso se plantean en el seno de la entidad de Eduardo Dato. Cabe apuntar que el club italiano no lo querría para incluirlo en su plantilla, pues Ruben Amorim lo descartó al entender que no encajaba en el vestuario, pero sí para hacer negocio.

Tottenham, Juventus y Manchester United﻿, tras los pasos de Fofana

Así las cosas, tanto Manchester United como Tottenham y Juventus lo tienen subrayado en su agenda, pero tendrán que esperar al verano si quieren reclutarlo dentro del contexto de una puja asegurada en la que el Sevilla tratará de jugar sus cartas, enfocadas a convencer al jugador para que ejerza presión, tal y como actuó con Vlachodimos y le salió a la perfección.

García Plaza y la planta noble esperan que Fofana vuelva a su mejor versión tras el parón y lidere el equipo para conseguir rápido el objetivo y pensar en otras metas, y confían en que no se moverá en la ventana venidera.