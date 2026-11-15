Kévin Denkey da motivos al Betis para no arrepentirse de su fichaje frustrado en verano por rechazar un esfuerzo extra

El Betis negoció en verano sin que cuadraran las cuentas para el fichaje del delantero togolés, cuya cifras espectaculares de cara a puerta se han estancado con una larga sequía que han esquivado en Heliópolis

La dirección deportiva verdiblanca negoció el verano pasado de forma paralela con los objetivos preferidos para reforzar la delantera, prioridad para competir con Cucho Hernández.

Aunque finalmente reclutó a Troy Parrott al alcanzar un acuerdo con el AZ por 17 millones, también viajó a Alemania para intentar de nuevo el fichaje de Fabio Silva y mantuvo negociaciones con Kévin Denkey, hasta el punto de trasladar una propuesta al Cincinatti.

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El togolés, por el que ya había pujado antes de marcharse a la MLS estadounidense, se erigía en una de las preferencias de la dirección deportiva y hubo muchas conversaciones, como contó ESTADIO Deportivo, pero las cuentas no cuadraban por las exigencias de su club y la cuantía de su ficha.

Denkey, inmerso en una racha muy negativa

El delantero veía con muy buenos ojos la vía bética y tenía más opciones sobre la mesa en Europa, si bien finalmente se quedó y a día de hoy no está dando razones para el club verdiblanco de arrepentirse de no haber hecho un esfuerzo extra para su incorporación.

De hecho, desde hace un tiempo sus espectaculares registros anotadores se han estancado, prácticamente después de confirmarse que no probaría con una nueva aventura en el Viejo Continente más allá de un repunte justo después de cerrar el mercado.

Así las cosas, entre mediados de septiembre y principios de octubre, enganchó una racha de partidos marcando con un total de seis goles en cuatro duelos que sí hicieron pensar que el Betis podría haberse equivocado, si bien a partir de ahí, el punta de 25 años ha entrado en barrena con una sequía a la que está poco acostumbrado.

Seis partidos sin marcar

De esa forma, el africano, titular intocable, encadena seis partidos sin ver portería con el Cincinatti a pesar de haber jugado prácticamente todos los minutos, frenando unas estadísticas muy llamativas, pues antes de que se echase el telón de la ventana de transferencias ya registraba guarismos importantes, potenciados por las seis dianas antes mencionadas.

Denkey encadena seis partidos sin ver portería con el Cincinatti a pesar de haber jugado prácticamente todos los minutos, frenando unas estadísticas muy llamativas

En este sentido, suma la nada desdeñable cifra de 21 goles en 31 partidos, 17 de ellos en la MLS, lo que no le vale ni para estar en el 'top 10' de máximos realizadores del campeonato estadounidense, liderado por Messi, con 21 dianas solo en el torneo doméstico.

Fajardo no lo b agenda de cara al futuro por si se dieran las circunstancias

En cualquier caso, es un delantero que gusta mucho en Heliópolis y no se descarta que más adelante volviera a la carga si se dan las circunstancias y lo necesita. De momento, a día de hoy, hay confianza plena en Cucho Hernández y Troy Parrott, a pesar de que el ariete irlandés aún no ha respondido a las expectativas realizadoras al llevar solo dos goles hasta el momento.