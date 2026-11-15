Diomande y Vinicius, duelo por el trono en un Real Madrid marcado por el virus FIFA

El regreso del brasileño tras cumplir su castigo en LaLiga abre un nuevo paradigma para José Mourinho, que tendrá que gestionar una plantilla cargada de compromisos internacionales y con varios futbolistas lejos de su mejor condición física

La banda izquierda del Real Madrid tiene un solo dueño sobre el papel y dos firmes aspirantes. Yan Diomande ha aprovechado la ausencia de Vinicius para presentar su candidatura. El problema es que el brasileño ya ha cumplido los cuatro encuentros de sanción que recibió en LaLiga tras su expulsión ante el Villarreal, por agarrar del pelo a Nathan Saliba, y estará ya completamente disponible para Mourinho después del parón de selecciones. Sin embargo, su regreso no implica que tenga asegurada la titularidad.

Diomande ha hecho méritos de sobra para discutirle el puesto. El costamarfileño se marchó con su selección después de firmar cuatro goles y tres asistencias entre las dos ventanas internacionales del otoño. Tras estrenar su cuenta goleadora como madridista frente al Villarreal, volvió a ver puerta ante Sevilla, Leipzig y Racing de Santander, con tantos de bella factura y disparos de especial dificultad desde las inmediaciones del área.

Su buen momento también ha tenido continuidad con Costa de Marfil. En el primero de los dos compromisos clasificatorios para la Copa África de 2027 frente a Gambia, repartió una asistencia en la victoria por 2-1. El martes tendrá una nueva oportunidad para seguir reivindicándose antes de regresar a Valdebebas.

Vinicius también reclama su sitio

El brasileño, por su parte, ha aprovechado la concentración de Brasil para recuperar las sensaciones perdidas. En el primer amistoso de esta ventana internacional, ante Japón, firmó los dos goles de su selección, ambos de bellísima factura, aunque no pudo evitar la derrota por 3-2. Su resurrección con la 'Canarinha' contrasta con su pobre rendimiento goleador en el Real Madrid, donde únicamente ha marcado ante la Real Sociedad a finales de agosto.

No es la primera vez que Vinicius encuentra con Brasil una vía para recuperar confianza. En el anterior parón también marcó, pero su progresión se frenó de golpe con la expulsión ante el Villarreal. Desde entonces, Mourinho le había reservado un papel protagonista en la Champions League como estímulo, aunque el extremo no ha respondido a las expectativas. Se quedó sin goles ni asistencias frente a Roma, Leipzig y AEK de Atenas, y fue sustituido en los tres encuentros.

Vinicius fue el autor de los dos goles de Brasil en la derrota contra Japón (3-2). / Imago

Ahora tendrá que demostrar que su buen rendimiento con Brasil puede trasladarse también al Santiago Bernabéu. Diomande ha elevado la competencia y ha demostrado que el equipo puede funcionar con otras alternativas.

Calendario cargado con nueve partidos en un mes

La pugna por la titularidad no es el único frente abierto para el técnico portugués. En Valdebebas preocupa especialmente el estado físico de los internacionales después de que Mourinho advirtiera de que varios de sus futbolistas estaban en "fatiga extrema". El Real Madrid ha tenido hasta 17 jugadores repartidos por las distintas selecciones y ya ha sufrido algún que otro contratiempo.

La última mala noticia en este sentido la ha protagonizado Bernardo Silva. El centrocampista ha tenido que abandonar la concentración de la selección portuguesa por lesión, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance de sus problemas físicos. La Federación Portuguesa confirmó su salida a través de un comunicado en el que explicó que "Bernardo Silva fue evaluado clínicamente y declarado no apto por la Dirección de Salud y Rendimiento de la FPF, por lo que fue apartado de la selección".

Bernardo es el segundo jugador del Real Madrid que regresa antes de tiempo de su selección por lesión durante este parón. El primero y más significativo fue Aurélien Tchouaméni, que abandonó la concentración de Francia por unas molestias en el aductor derecho. El centrocampista regresó a Madrid para iniciar su recuperación y trabajó al margen del grupo en la sesión del jueves. Fede Valverde tampoco llegó en plenitud a la convocatoria de Uruguay, después de los problemas físicos que arrastra desde el Clásico. De hecho, fue suplente en el primer compromiso de su selección.

Zinedine Zidane tampoco dio minutos a Ibrahima Konaté ni a Kylian Mbappé en el primer compromiso de los 'bleus' contra Italia, saldado con derrota por cierto, si bien declaró en rueda de prensa que ya estaba previsto que el delantero se perdiera el primero de los partidos y jugara el segundo contra la Turquía de Arda Güler.

Pese a ello, la preocupación en el Bernabéu es lógica. El Madrid afronta a la vuelta de este parón un calendario cargado, con nueve partidos en apenas un mes, hasta el 20 de diciembre. La buena noticia es que los primeros tres compromisos serán en el Santiago Bernabéu recibiendo a Celta, PSV y Alavés, tres choques en los que parte como indiscutible favorito.

El 'Tourmalet' del calendario se producirá después con dos visitas seguidas al País Vasco para medirse en Liga a Real Sociedad y Athletic para continuar con un complicado duelo de Champions en Londres contra el Arsenal de Mikel Arteta. Antes del parón navideño, el equipo blanco visitará a Osasuna y recibirá al Deportivo de La Coruña.