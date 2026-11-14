García Plaza pide un fichaje definido al Sevilla para el mercado de enero

El técnico ha comunicado al club que le preocupa la falta de gol arriba y ha solicitado que dentro de lo posible se intente reforzar la punta de lanza a sabiendas que para fichar antes deben producirse salidas

El mercado de enero se aproxima y en Nervión se preparan para realizar movimientos dentro de una limitación que le condiciona considerablemente como reconoció días atrás José Ignacio Navarro.

Y es que ahora mismo los nervionenses no disponen de hueco salarial para nuevas incorporaciones y, por ende, las llegadas dependerán de que haya ventas, y en este apartado trabajan en Eduardo Dato con varias posibilidades al margen de poder dar de baja a Alfon por su grave lesión y reutilizar el 80% de su salario.

Vargas, Ejuke o Carmona son algunos de los candidatos para dejar caja en el mercado invernal tanto en cuanto la dirección deportiva pretende reforzar la plantilla en la próxima ventana tras conversaciones mantenidas con Luis García Plaza.

García Plaza traslada su preocupación por la falta de gol de los delanteros

En este sentido, como apuntan a esta redacción, el técnico ha trasladado a las altas instancias la preocupación por la falta de gol de los delanteros y ha pedido que dentro de las posibilidades se inicie la búsqueda en el panorama internacional de un refuerzo arriba para apuntalar la vanguardia y tratar de mejorar su aportación al bagaje anotador nervionense.

Es decir, que ha realizado la petición expresa de firmar a otro atacante ﻿teniendo en cuenta que en los últimos choques ha regresado a su habitual 4-4-2 y ninguno de los delanteros ha respondido en su tarea principal, marcar goles, como señaló el propio entrenador tras el último partido, por lo que cree necesario más pegada en la punta de lanza.

Reforzar la delantera fue una de las principales prioridad en el pasado mercado estival y José Ignacio Navarro, con los limitados fondos de los que disponía, cerró la llegada de dos jóvenes puntas, Robbie Ure, procedente del fútbol sueco, y Lucas Stassin, que a sus 21 años llegó cedido el último día procedente del Saint-Ettienne, de la segunda gala.

Solo tres goles entre los dos puntas firmados en verano

Después de tres meses de competición -el belga se incorporó a principios de septiembre-, entre los dos solo suman tres tantos, dos del escocés -uno en LaLiga y otro en la Copa del Rey- y únicamente uno de Stassin, marcado además en su primer choque como sevillista, por lo que no anota desde el 6 de septiembre ante el Espanyol.

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Desde entonces, lastrado también por una lesión, no ha vuelto a ver portería y lógicamente preocupa en Nervión tanto en cuanto hay muchas esperanzas depositadas en su rendimiento.

Por ahora, el delantero que más dianas suma ya estaba en casa, pues Isaac Romero lidera la tabla de realizadores en Nervión con tres tantos, uno más que Ure y dos más que Stassin.

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Registros muy pobres que le gustaría mejorar a García Plaza con otro efectivo arriba, mientras que desde el club, José Ignacio Navarro, piden paciencia para los dos delanteros firmados este verano.