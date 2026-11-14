Fábio Cardoso saldrá en enero si se cumple una condición: "Si surge una oportunidad se marchará, si no, está contento en el Sevilla"

El Sevilla mantiene su intención de que salga en el próximo mercado y el central comparte esa intención, pero con el matiz de que, con la vía de la rescisión "difícil", no tendrá problemas en quedarse si no le llega una propuesta que le convenza económicamente: "Está contento"

José Ignacio Navarro afirmó recientemente que no podrán fichar en el mercado invernal a menos que se produzcan ventas al carecer de límite de salarial, por lo que todo queda pendiente de que haya salidas.

Entre las previstas por el club para el próximo mercado se encuentra la de Fábio Cardoso., que no reportaría a priori ingresos directos, pero que permitiría librarse de su ficha, considerable al haber llegado a coste cero.

Tras no lograr acomodarlo en ningún destino ni alcanzar un acuerdo para la rescisión de su contrato que concluye a final de temporada, el furbolista permaneció en Nervión, pero apartado del resto del grupo. Situación límite que cambió cuando García Plaza decidió, ya cerrado la ventana de traspasos, devilverle a la disciplina del grupo dejando calaro, eso sí, que no entraba en sus planes, a la espera de que haga las maletas en enero.

Ya con los compañeros, el técnico lo está incluyendo en las convocatorias desde octubre e incluso le concedió minutos en la Copa contra el Spoeting de Hortaleza, lo que, sin embargo, no ha cambiado en absoluto la hoja de ruta nervionense.

De hecho, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, el club de Eduardo Dato mantiene la intención de que el central portugués abandone Nervión dentro de dos meses, cuando ya esté abierto el mercado invernal, pero la realidad es que no existe la certeza de que este marcha se vaya a producir a pesar de que las dos partes coinciden en que está vía es la más conveniente para todos.

Y es que el futbolista maneja los dos escenarios posibles en la ventana que se aproxima, tanto en cuanto su salida está sujeta a una condición una vez que, como apuntan a este redacción, la vía de la ruptura de contrato es "difícil". Este medio ya ha explicado en varias ocasiones que el club no tiene intención de pagarle lo que resta de contrato para su rescisión y el portugués no piensa renunciar a lo firmado.

Por ello, todo depende de que llamen a su puerta con una propuesta que le interese deportiva y económicamente, porque de lo contrario no tendrá problmas en continuar en el Ramón Sánchez-Pizjuán para consumir su relación contractual.

Es decir que el futbolista desea salir por su nula continuidad, pero no de cualquier manera, solo si surge una oportunidad que le seduzca, como afirma a ESTADIO Deportivo el entorno del futbolista, que puntualiza que Cardoso "está contento" después de que cambiara su situación en el vesturio para ser uno más incluso, con la posibilidad disputar algunos minutos.

Por tanto, queda claro que si no es posible salir en enero por la falta de propuestas que le gusten, seguirá hasta junio percibiendo su salario al completo. En este contexto cabe apuntar que a día de hoy Fábio Cardoso no tiee nada concreto encima de la mesa pese a que su agente, el poderoso jorge Menes, hace tiempo que lo mueve por diferente mercados, sobre todo en los árabes.