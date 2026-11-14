Deco explora 'gangas' de mercado y encuentra a Lisandro Martínez

La dirección deportiva azulgrana sigue rastreando el mercado en busca de un central que pueda elevar el nivel de la zaga sin comprometer una economía de por sí muy ajustada; emisarios barcelonistas vieron en directo el Argentina-Uruguay (1-2) para analizar al defensa argentino, cuyo contrato con el Manchester United expira en 2027

El FC Barcelona no descansa en su búsqueda de un nuevo central. Deco tiene claro que reforzar el eje de la zaga es una de las prioridades de la planificación deportiva de cara a los próximos mercados y, mientras estudia diferentes alternativas, hay un nombre que gana protagonismo en las últimas horas: Lisandro Martínez.

El argentino del Manchester United reúne varias de las condiciones que busca la entidad azulgrana y su situación contractual podría convertirlo en una verdadera oportunidad de mercado.

De hecho, el interés no se ha quedado en simples informes de seguimiento. Según apunta The Athletic﻿, el Barça está muy interesado en su fichaje, información que se complementa con la del diario Sport que asegura que el club azulgrana desplazó a un técnico hasta Buenos Aires para presenciar en directo el Argentina-Uruguay disputado en La Bombonera﻿, con el defensor de los 'red devils' entre los futbolistas que estaban indudablemente bajo observación.

El Barça envía un emisario para seguir a Lisandro Martínez

El encuentro, que terminó con victoria uruguaya por 1-2, sirvió para que un representante del área deportiva azulgrana tomase nota de varios internacionales. Lisandro Martínez disputó los 90 minutos y volvió a dejar muestras de su capacidad para competir en un partido de máxima exigencia.

Lisandro Martínez disputó los 90 minutos del amistoso entre Argentina y Uruguay (1-2). / Imago

El argentino, de 28 años, es un central zurdo con experiencia internacional, contundencia en los duelos y una buena salida de balón, características que encajan con el perfil que busca Hansi Flick para apuntalar una defensa que está acusando especialmente la acumulación de contratiempos físicos.

A sus buenas cualidades se une otro factor que juega muy a su favor en cuanto al interés azulgrana: su contrato con el Manchester United termina el 30 de junio de 2027﻿. Aunque existe una opción para ampliar esa vinculación por una temporada más, su futuro en Old Trafford no está ni mucho despejado y el propio futbolista ya habría trasladado su intención de cambiar de aires﻿. Deco, siempre atento a estas posibles 'gangas', está valorando la posibilidad de incorporarlo a un coste muy bajo.

Un central zurdo que encaja en la salida de balón de Flick

Uno de los aspectos que más seduce del perfil de Lisandro Martínez es su condición de central zurdo. En el esquema de juego de Hansi Flick, contar con un defensor de estas características puede marcar diferencias a la hora de iniciar las jugadas desde atrás, especialmente cuando el rival aprieta arriba. El argentino destaca por su capacidad para superar líneas de presión con pases verticales ﻿y cambios de orientación hacia los extremos, facilitando así la circulación y dando más alternativas a sus compañeros.

Su formación en el Ajax y su posterior experiencia en la Premier League avalan también su calidad técnica con el balón en los pies, una cualidad que permitiría descargar de ciertas responsabilidades en la construcción a los centrocampistas. Sin embargo, su posible fichaje también presenta algunos interrogantes que el Barça tendría que valorar detenidamente.

Deco explora oportunidades de mercado y encuentra una 'ganga' con Lisandro Martínez. / Imago

El primero tiene que ver con su estatura (1,75 metros) ﻿y las exigencias del juego aéreo, especialmente en partidos de máxima exigencia como los de la Champions League. Aunque su potencia y capacidad de anticipación compensan parte de esa desventaja, tampoco se pueden pasar por alto sus antecedentes físicos. Sus problemas de lesiones en Manchester obligan a estudiar con lupa su historial médico antes de realizar cualquier apuesta económica importante por un futbolista cuya disponibilidad también sería determinante.

Una oportunidad condicionada por el precio

La situación contractual del internacional argentino explica buena parte del interés del Barça. Con menos de un año de contrato por delante el próximo verano, el Manchester United podría verse obligado a negociar su salida en el mercado invernal si no consigue encarrilar antes su renovación.

El club inglés tendría la oportunidad de ingresar una cantidad por un futbolista cuyo vínculo se aproxima a su recta final, mientras que el Barcelona podría incorporar a un central contrastado sin afrontar una operación de grandes dimensiones económicas.

Michael Carrick, despedido por el Manchester United, da instrucciones en la banda a Lisandro Martínez. / Imago

La situación financiera del Barça sigue limitando al máximo sus movimientos. Ferran Olivé, tesorero de la entidad, reconoció recientemente que el margen disponible para enero era de apenas tres o cuatro millones de euros y que, para acometer incorporaciones de mayor envergadura, sería necesario liberar masa salarial o cerrar alguna venta. "Deberíamos vender para fichar. La regla 1:1 quiere decir que para que un jugador entre, otro debe salir"﻿, apuntó.

La necesidad de Flick y las dudas en Manchester

Las lesiones de Eric Garcia, Koundé, Christensen y Xavi Espart han reducido las alternativas defensivas de Flick, que necesita más efectivos para afrontar con garantías el calendario. No obstante, tanto Eric como Christensen ya han reaparecido, pero Flick ha exigido tener más fondo de armario.

En Manchester, además, Lisandro tampoco atraviesa su etapa más tranquila. El rendimiento del argentino está siendo cuestionado en Inglaterra y su expulsión ante el Chelsea, después de recibir dos amarillas en apenas cuatro minutos, potenció las críticas. A ello se sumaron sus declaraciones contra la directiva del United ﻿por la falta de inversión el pasado verano.

Ahora, con el desembarco de su compatriota Mauricio Pochettino en Old Trafford, su visión podría cambiar, aunque por el momento su contrato vence en junio de 2027 y no parece tener intención de alargarlo.