Mikautadze se ofrece abiertamente al Barça: "Es el club de mi corazón"

El delantero georgiano del Villarreal vuelve a dejar clara su admiración por la entidad catalana y reconoce que sueña con tener algún día la oportunidad de vestir su camiseta

Georges Mikautadze no ha tenido inconveniente en desvelar que el Barça es el equipo de sus amores.

Georges Mikautadze es culé, al menos en cuanto a sentimiento. A pocos días de verse las caras con el FC Barcelona en el Camp Nou, el delantero del Villarreal ha vuelto a proclamar su amor por el equipo azulgrana, club al que sigue desde niño y al que no ha dudado en ofrecerse públicamente. Si hace apenas una semana lo hacía en una entrevista concedida al diario francés L'Équipe﻿, ahora ha repetido el mensaje ante los micrófonos de DAZN﻿, dejando claro que jugar algún día en el conjunto azulgrana sería cumplir un sueño.

El internacional georgiano, que estuvo en la agenda de Deco el pasado mercado estival, atraviesa un buen momento en cuanto a ambición personal, aunque no termina de encontrar la continuidad que desearía en los planes de su entrenador﻿, Iñigo Pérez. A sus 26 años, considera que está preparado para dar un salto en su carrera y no oculta cuál sería uno de sus destinos predilectos.

Mikautadze vuelve a declarar su amor por el Barça

El atacante del Villarreal fue cuestionado por la posibilidad de dar el salto en el futuro a un equipo de mayor envergadura, como el Barcelona. Su respuesta no dejó demasiado margen a la interpretación y volvió a poner de manifiesto su conexión sentimental con el club catalán. "Es halagador. El Barça, es el club de mi corazón, los veo jugar desde que era pequeño. Todavía veo sus partidos ahora".

En su argumentación, Mikautadze no se quedó ahí. El delantero también aprovechó para reivindicar sus condiciones futbolísticas y dejar claro que no renuncia a la posibilidad de terminar jugando en un equipo de la dimensión del Barça﻿. "A mí me toca seguir trabajando para tener, por qué no, la oportunidad de unirme a un gran club como ese. Pienso que tengo cualidades para convertirme en uno de los mejores delanteros de LaLiga".

Un 'barcelonismo' que viene de lejos

No es la primera vez que Mikautadze se pronuncia en estos términos. Hace apenas unos días, en una entrevista con el prestigioso diario francés L'Équipe, el futbolista ya había reconocido que el interés del Barcelona le había hecho especial ilusión y que estaría encantado de dar el salto a un grande. "Es halagador y motiva todavía más", reconocía entonces al ser preguntado por los contactos que se habían atribuido al club azulgrana.

Además, no escondía que se veía preparado para afrontar un desafío de mayor exigencia que el del Villarreal. "Creo que estoy listo para ir a un gran club. Tengo todo lo que necesito y trato de demostrarlo cada vez. Quizás solo necesito un poco más de tiempo".

En aquella conversación también explicó que su admiración por el Barcelona viene de lejos, concretamente de la época dorada del equipo de Xavi, Iniesta y Busquets y del tridente formado por Messi, Suárez y Neymar﻿. "Desde niño, desde la época de Xavi, Iniesta y Busquets y el trío MSN, he sido seguidor del Barça. Pero realmente no lo había pensado".

La MSN compuesta por Luis Suárez, Neymar y Leo Messi. / Imago

Los números de Mikautadze en el Villarreal

Mientras tanto, Mikautadze continúa centrado en su trabajo con el Villarreal. El ariete llegó en el verano de 2025 procedente del Olympique de Lyon﻿. Su primera campaña como amarillo fue bastante productiva, con 15 goles y seis asistencias en LaLiga, aunque en el presente curso está teniendo más dificultades para hacerse con un puesto indiscutible y sus números están siendo mucho más discretos.

El georgiano acumula cinco tantos en 15 encuentros oficiales y su participación en el campeonato doméstico está siendo bastante más irregular. De hecho, solo ha sido titular en cinco partidos ligueros, una circunstancia que no termina de satisfacerle.

Georges Mikautadze durante un partido contra el FC Barcelona. / Imago

Ante esta situación, el delantero ha dejado entrever su frustración por no contar con la continuidad necesaria. Quiere jugar, sentirse importante y gozar de la confianza suficiente para convertirse en uno de los delanteros más determinantes del campeonato.

El Barcelona, por su parte, ya valoró su incorporación el pasado mercado tras descartarse el fichaje de Julián Álvarez, aunque finalmente la operación no llegó a materializarse ya que Hansi Flick no terminó de dar el visto bueno ﻿y decidieron explorar otras vías, contratando finalmente a Gabriel Jesus﻿.