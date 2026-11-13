Hasta Fábio Cardoso juega más que Iker Losada: los descartes de García Plaza y Manuel Pellegrini captan el mensaje

Marcao, el único sin minutos oficiales en el bando nervionense, tiene la coartada de su eterna plaga de lesiones, mientras que, al menos, Manu González mantiene el ritmo con el Betis Deportivo, por lo que el de Catoira ocupa muy a su pesar un apartado de ostracismo que tiene en su mano solucionar en un par de meses

"Es un grandísimo profesional y el vestuario le quiere muchísimo. Se hace ganar el cariño. Es un chaval con el que hay que quitarse el sombrero, pero sabe que es la última opción en la defensa, aunque es uno más en los entrenamientos. Conoce de mi boca que debe buscar una salida, aunque insisto en que es un orgullo dirigirlo, porque en el día a día es de lo mejor que hay. participará muy, muy, muy poco", explicaba el mes pasado en sala de prensa ﻿Luis García Plaza﻿, dejando claro que ﻿Fábio Cardoso tiene por delante a ﻿Andrés Castrín﻿, ﻿Kike Salas﻿, ﻿Arouna Sangante y el cantero ﻿Iker Muñoz﻿. Incluso, ﻿Juan Iglesias puede ser central cuando haga falta. Seguramente, de estar recuperado ﻿Marcao Teixeira﻿, también le adelantaría en la rotación.

Uno de los viajes del ex del Oporto. / IG

No cuenta en absoluto el míster madrileño con el zaguero portugués (en realidad, tampoco con el brasileño, a los que se instó a buscar acomodo en la ventana estival y, si las circunstancias físicas del ex del Galatasaray se lo permiten, mantendrán el mismo estatus en enero. Con todo, el de ﻿Águeda no está inédito. Retuvo el dorsal 15 tras el cierre del mercado y no sólo ha formado de seis de las trece convocatorias del ﻿Sevilla FC hasta la fecha, sino que tuvo ﻿32 minutos oficiales en el ﻿Municipal El Val de ﻿Alcalá de Henares ante el ﻿Sporting de Hortaleza en la ﻿Copa del Rey﻿, sustituyendo al senegalés para evitar sobrecarga de minutos a los indiscutibles en el eje de la retaguardia.

Iker Losada, saludando a sus compañeros de calle tras un partido. / IMAGO

﻿Fábio Cardoso﻿, por tanto, no es uno de los inéditos antes de ﻿El Gran Derbi﻿. En clave sevillista, la inoportuna lesión de ﻿Marcao Teixeira cuando regresó al césped en el ﻿Trofeo Antonio Puerta le hace ocupar ese indeseado apartado, mientras que, en el ﻿Real Betis﻿, no se estrenó aún con la primera plantilla el tercer portero, ﻿Manu González﻿, que sólo ha faltado a cinco citaciones de ﻿Manuel Pellegrini﻿, si bien ha disputado ya dos encuentros a las órdenes de ﻿Dani Fragoso en el ﻿Betis Deportivo para no perder el ritmo. El gran ﻿damnificado es ﻿Iker Losada﻿, que ni siquiera ante el ﻿CDA Navalcarnero pudo gozar de una oportunidad, por lo que continúa en blanco muy a su pesar.﻿

Medio año en blanco salvo milagro

Pese a tener varias ofertas de ﻿Segunda división y el extranjero, algunas de traspaso, decidió el de ﻿Catoira quedarse en ﻿La Cartuja a la espera de poder convencer al '﻿Ingeniero﻿', que nunca le ha ocultado que están por delante en su demarcación ﻿Isco Alarcón﻿, ﻿Pablo Fornals o ﻿Giovani Lo Celso﻿. Como muestra de que no le ve sitio en sus planes, ﻿Manuel Pellegrini dejó sin convocar a ﻿Iker Losada en los cuatro duelos de la ﻿Champions League ﻿(pese a ser inscrito en la lista A de la ﻿UEFA﻿) y en las jornadas 7ª a la 11ª de LaLiga. Como 'castigo' al rosarino, lo suplió inesperadamente en la nómina desplazada a ﻿Elche﻿, aunque, como las seis veces anteriores, se quedó en el banquillo, igual que en la ﻿Copa﻿. El mensaje con vistas a enero, si no quiere pasar un año en blanco, es claro.

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