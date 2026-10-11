El Sevilla viaja a Valencia con una de cal, dos de arena y un sorpresón: Luis García Plaza recupera a Fábio Cardoso

El delantero belga, que lo ha intentado todo para intentar recuperarse a tiempo, no ha podido entrar en la lista para el partido contra el Levante UD; pero el suizo pone la buena noticia y el portugués se estrena en una citación de Luis García Plaza

El Sevilla se ha ejercitado en la mañana de este domingo, horas antes de volar hacia Valencia.Sevilla FC

Desde el sábado 19 de septiembre hasta el lunes 12 de octubre. Un total de 23 días después, el Sevilla FC regresa a la competición para intentar retomar la buena puesta en escena con la que arrancó LaLiga EA Sports. Los de Luis García Plaza, que se marcharon al parón de selecciones desde un privilegiado quinto puesto con 13 puntos de 21 posibles, visitan el Ciudad de Valencia para enfrentarse a un Levante UD que bordea la zona de descenso con sólo 5 puntos.

Para este encuentro, que cierra la jornada 8, el técnico nervionense recupera a Rubén Vargas pero sigue sin poder contar con Lucas Stassin y vuelve a perder a Marcao Teixeira para una lista que depara una sorpresa mayúscula: ¡entra Fábio Cardoso!

Lucas Stassin no llega a tiempo

Luis García Plaza estaba especialmente pendiente de la evolución de Stassin, que sufrió una lesión en el aductor en el duelo del pasado 16 de septiembre ante el RC Deportivo de La Coruña y no le ha dado tiempo a recuperarse del todo durante el largo parón de la primera 'Ventana FIFA' de la temporada.

El delantero belga se cayó de la lista de la selección sub 21 de su país, no pudo jugar contra el FC Barcelona, tampoco estuvo en el Trofeo Antonio Puerta contra el Aston Villa y ahora también se pierde la visita al Levante UD. La sesión de este domingo la arrancó con el grupo, pero no tardó en retirarse para seguir haciendo trabajo individual.

Rubén Vargas vuelve seis partidos después

Si la baja de Lucas Stassin es la cruz en la moneda de las novedades, la cara es el alta de Vargas, que vuelve a una convocatoria después de permanecer casi tres meses parado por una parameniscitis en la rodilla. El internacional suizo se perdió casi toda la pretemporada por sus vacaciones posmundialistas y no juega desde el ratito que tuvo en la jornada 1 ante el Rayo Vallecano.

Tras aprovechar este 'mini-stage' en los 23 días que el Sevilla FC ha estado sin competir, todo apunta a que comenzará desde el banquillo pero tendrá minutos para probarse. Su físico recomienda que la vuelta al equipo sea gradual y, además, el jugador helvético no tendrá fácil ganarse el sitio en un once que ha elevado bastante el nivel de competitividad.

Fábio Cardoso, la gran novedad de la lista

Era sobradamente esperado que, por octava vez en lo que va de LaLiga, Fábio Cardoso se quedase fuera de la convocatoria por decisión técnica y se mantuviese inédito después de sus reticencias a buscar una salida el pasado verano. Y ahora resulta aún más curioso, después de que Joan Jordán desvelase que el central luso "hizo de intermediario" en el traspaso del medio catalán. Sin embargo, Luis García Plaza ha sorprendido incluyéndole en una lista por primera vez desde su llegada.

Marcao regresa a la enfermería tras su fugaz alta

Al margen de Stassin, Vargas y Marcao destaca la ausencia de Marcao Teixeira. El central brasileño llevaba más de nueve meses sin vestirse de corto y reapareció ante el Aston Villa, pero a los 20 minutos tuvo que pedir el cambio por una lesión en el recto anterior que le obligará a sumar entre cuatro y seis semanas más en el dique seco.

En la lista de expedicionarios con billete para volar a Valencia figura el canterano Loren Luchino, como tercer portero del primer equipo. Rafa Romero y Nico Guillén viajaron a Mijas para jugar como titulares con el Sevilla Atlético en la sexta jornada de liga en el Grupo IV de Segunda RFEF. También se cae Iker Muñoz, que además tampoco pudo estar con el filial por culpa de una lesión.

Los 24 futbolistas convocados en el Sevilla para visitar al Levante

Así las cosas, la convocatoria al completo para el Levante UD - Sevilla FC está compuesta por los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Loren Luchino; los defensas José Ángel Carmona, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Andrés Castrín, Kike Salas, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los mediocentros Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili, Jon Guridi y Manu Bueno; y los atacantes Miguel Sierra, Félix Correia, Rubén Vargas, Alfon González, Chidera Ejuke, Peque Fernández, Isaac Romero, y Robbie Ure.