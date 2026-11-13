Triunfo heroico del Barça en casa del Panathinaikos: así queda la clasificación de la Euroliga

Un triple de Justin Robinson en los últimos segundos del partido le da la victoria al equipo azulgrana que además se coloca con el mejor récord de la competición, estando empatado con Valencia Basket, Olympiacos y el propio Panathinaikos

Ni las bajas de Kevin Punter y Tosan Ebvuowman, ni la jerarquía del Panathinaikos, ni la presión del OAKA pudieron tumbar al Barça en Atenas , donde consiguió un triunfo (74-76) heroico gracias a una actuación memorable de Justin Robinson, autor de 16 puntos en el último cuarto y del triple que dio el triunfo a su equipo a cuatro segundos del final.

El equipo de Aleksander Sekulic dio un golpe encima de la mesa en la cancha de uno de los favoritos al título continental con una remontada en el último cuarto, en el que levantó una desventaja de catorce puntos (57-43) liderado por un gran Justin Robinson, que terminó el partido con 24 puntos.

Todo se decidió en los últimos 19 segundos. El Panathinaikos llegó con una ventaja de un punto (74-73), pero el Barça tenía la posesión. El balón fue a parar a manos de Justin Robinson, que estaba inspirado. El jugador no dudó a la hora de jugarse un triple que encestó para darle la victoria a un Barça que enlaza su quinta victoria consecutiva en la máxima competición de baloncesto de Europa.

Con este triunfo de prestigio, el Barça se asienta en la zona noble de la clasificación, con el mismo balance (8-3) que el Panathinaikos, que deja de ser el líder de la competición, que encajó la segunda derrota en su pista. Una victoria española que, por otro lado, es beneficiosa para otro conjunto de nuestro país, el Valencia Basket que se encarama a la cima de la clasificación de la Euroliga tras haberse completado toda la jornada 11. Aunque es verdad que el conjunto taronja está igualado en récord a Panathinaikos, Olimpiacos y el propio Barça.

- Ficha técnica:

Panathinaikos (17+16+24+17): Francisco (17), Badio (-), Bonga (4), Hernangómez (8), Mitoglou (2) -cinco inicial-, Sloukas (1), Hayes Davis (9), Grant (3), Nunn (19), Lessort (5) y Yabusele (6).

Barça (17+15+11+33): Robinson (24), Umude (9), Martin (13), Parra (5), Nebo (5) -cinco inicial-, Gibson (-), Brizuela (4), Nkamhoua (7), Balcerowski (7) y Minaya (2).

Árbitros: Mehdi Difallah, Damir Javor y Milivoje Jovcic. Eliminados: Parra (37').

Incidencias: partido de la undécima jornada de la Euroliga disputado en el Telekom Center de Atenas.

- Así queda la clasificación de la Euroliga después de la disputa de la jornada 11:

1- Valencia Basket 8-3

2- Panathinaikos 8-3

3- Olympiacos 8-3

4- Barça 8-3

5- Real Madrid 7-4

6- Estrella Roja 7-4

7- Fenerbahçe 7-4

8- Zalgiris Kaunas 7-4

9- Dubai BC 7-4

10- Hapoel Tel Aviv 6-5

11- Partizan Belgrado 6-5

12- Anadolu Efes 5-6

13- Besiktas 5-6

14- París Basketball 5-6

15- Asvel Lyon-Villeurbanne 4-7

16- Virtus Bolonia 4-7

17- Maccabi Tel Aviv 3-8

18- Bayern Múnich 3-8

19- Olimpia Milano 1-10

20- Baskonia 1-10