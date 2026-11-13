Premio para Ángel Ortiz en un día muy especial y nueva titularidad de Ez Abde con Marruecos
A la espera de que entren en juego en la madrugada del sábado la Colombia de Deossa y la Uruguay de Facundo Bernal, la jornada internacional del viernes en clave verdiblanco se saldó con la suplencia de Manu González con España sub 21 y la confianza de David Gordo en el de Almendralejo como extremo, igual que el de Beni Melal en su tierra
Tres internacionales del Real Betis tenían compromiso este viernes 13 de noviembre, sin contar que, ya en la madrugada española del sábado, podrían sumárseles el colombiano Nelson Deossa (que persigue su estreno con la absoluta de los 'cafeteros' tras una citación sin premio hace tiempo) y el uruguayo Facundo Bernal. El único que se quedó sin minutos fue Manu González, que presenció desde el banquillo local del Francisco de la Hera la victoria (2-0) de la 'Rojita' ante Japón en un duelo amistoso que disputó íntegro el portero del Burgos CF Bruno Iribarne, al tiempo que su compañero Ángel Ortiz fue titular en su regreso a casa, como Ez Abde en Casablanca en el Marruecos-Níger.
Ortiz, profeta en su tierra y volviendo doblemente a sus orígenes
Sigue confiando David Gordo, seleccionador español sub 21, en Ángel Ortiz, que suplió en el parón anterior a Iván Fresneda cuando el ex pucelano promocionó a la absoluta por la lesión de Pedro Porro, repitiendo en éste con todas las de la ley. Además, con la clasificación para el Europeo 2027 en el bolsillo desde hace tiempo, el míster premió al de Almendralejo en su doble vuelta a sus orígenes, pues el choque sin puntos en juego contra los nipones se disputó en su ciudad natal y con él como extremo, no como lateral, demarcación que ocupa desde que descollara en el Betis Deportivo y que ha conservado durante el salto hasta afianzarse a las órdenes de Manuel Pellegrini.
Con Iván Fresneda por detrás, Ángel Ortiz percutió por el costado derecho del ataque de la 'Rojita' hasta el minuto 71, siendo sustituido entonces por el carrilero de la UD Las Palmas Valentín Pezzolesi. Para entonces, el extremeño había retrasado desde diez minutos antes su posición por el ingreso de su ex compañero Pablo García, que cerró sobre la bocina la victoria local, encauzada desde antes del ecuador del primer tiempo por Ángel Alarcón, del Utrecht, que se estrenaba con el segundo equipo ibérico y aprovechó un error en el despeje de los asiáticos para estrenarse a lo grande, partiendo como extremo zurdo en el dibujo del preparador complutense.
Abde, fijo en los esquemas de Mohamed Ouahbi
Por su parte, Ez Abde recuperó la titularidad con Marruecos en el primero de los dos compromisos oficiales ante Níger de este 'impasse' internacional, ambos valederos para la próxima Copa Africana de Naciones y con sede en el país magrebí, ya que el próximo martes 17-N a las 21:00 horas se disputará en Rabat, aunque con los nigerinos ejerciendo de anfitriones, al no disponer en su país de un estadio con las condiciones mínimas exigidas por la CAF. El de Beni Melal compartió los extremos con el madridista Brahim Díaz, asistente del racinguista Yassir Zabiri en el 1-0, mientras que un doblete del enrachado Achraf Hakimi hizo inútil el recorte de distancias por parte de Mohamed Abdouramane. El bético tuvo descanso a partir del minuto 75.