Premio para Ángel Ortiz en un día muy especial y nueva titularidad de Ez Abde con Marruecos

A la espera de que entren en juego en la madrugada del sábado la Colombia de Deossa y la Uruguay de Facundo Bernal﻿, la jornada internacional del viernes en clave verdiblanco se saldó con la suplencia de Manu González con España sub 21 y la confianza de David Gordo en el de Almendralejo como extremo, igual que el de Beni Melal en su tierra

Tres internacionales del ﻿Real Betis tenían compromiso este ﻿viernes 13 de noviembre﻿, sin contar que, ya en la madrugada española del sábado, podrían sumárseles el colombiano ﻿Nelson Deossa (que persigue su estreno con la absoluta de los 'cafeteros' tras una citación sin premio hace tiempo) y el uruguayo ﻿Facundo Bernal﻿. El único que se quedó sin minutos fue ﻿Manu González﻿, que presenció desde el banquillo local del ﻿Francisco de la Hera la victoria (2-0) de la '﻿Rojita﻿' ante ﻿Japón en un duelo amistoso que disputó íntegro el portero del ﻿Burgos CF Bruno Iribarne﻿, al tiempo que su compañero ﻿Ángel Ortiz fue titular en su regreso a casa, como ﻿Ez Abde en ﻿Casablanca en el Marruecos-Níger.

Ortiz, profeta en su tierra y volviendo doblemente a sus orígenes

Sigue confiando ﻿David Gordo﻿, seleccionador español sub 21, en ﻿Ángel Ortiz﻿, que suplió en el parón anterior a Iván Fresneda cuando el ex pucelano promocionó a la absoluta por la lesión de ﻿Pedro Porro﻿, repitiendo en éste con todas las de la ley. Además, con la clasificación para el ﻿Europeo 2027 en el bolsillo desde hace tiempo, el míster premió al de ﻿Almendralejo en su doble vuelta a sus orígenes, pues el choque sin puntos en juego contra los nipones se disputó en su ciudad natal y con él como extremo, no como lateral, demarcación que ocupa desde que descollara en el ﻿Betis Deportivo y que ha conservado durante el salto hasta afianzarse a las órdenes de ﻿Manuel Pellegrini﻿.

Con ﻿Iván Fresneda por detrás, ﻿Ángel Ortiz percutió por el costado derecho del ataque de la '﻿Rojita﻿' hasta el minuto 71, siendo sustituido entonces por el carrilero de la ﻿UD Las Palmas Valentín Pezzolesi﻿. Para entonces, el extremeño había retrasado desde diez minutos antes su posición por el ingreso de su ex compañero ﻿Pablo García﻿, que cerró sobre la bocina la victoria local, encauzada desde antes del ecuador del primer tiempo por ﻿Ángel Alarcón﻿, del ﻿Utrecht﻿, que se estrenaba con el segundo equipo ibérico y aprovechó un error en el despeje de los asiáticos para estrenarse a lo grande, partiendo como extremo zurdo en el dibujo del preparador complutense.

Abde, fijo en los esquemas de Mohamed Ouahbi

Por su parte, Ez Abde recuperó la titularidad con Marruecos﻿ en el primero de los dos compromisos oficiales ante ﻿Níger de este 'impasse' internacional, ambos valederos para la próxima ﻿Copa Africana de Naciones ﻿y con sede en el país magrebí, ya que el próximo ﻿martes 17-N a las ﻿21:00 horas se disputará en ﻿Rabat﻿, aunque con los nigerinos ejerciendo de anfitriones, al no disponer en su país de un estadio con las condiciones mínimas exigidas por la ﻿CAF﻿. El de ﻿Beni Melal compartió los extremos con el madridista ﻿Brahim Díaz﻿, asistente del racinguista Yassir Zabiri en el 1-0, mientras que un doblete del enrachado ﻿Achraf Hakimi hizo inútil el recorte de distancias por parte de ﻿Mohamed Abdouramane﻿. El bético tuvo descanso a partir del minuto 75.