Un viernes aburrido para tres de los internacionales nervionenses: sin minutos para Robbie Ure, Vlachodimos ni Vargas

Mientras que Stassin da dos asistencias y estrella un balón en el palo con la sub 21 de Bélgica, Odysseas presencia desde el banquillo la goleada de Grecia en Países Bajos, al tiempo que el aún renqueante extremo de origen dominicano y el delantero de Glasgow fueron los descartes de sus seleccionadores en los duelos ante Macedonia del Norte y Eslovenia, respectivamente

Tres de los cuatro internacionales del Sevilla FC que entraban en juego este viernes 13 de noviembre fueron meros espectadores, precisamente los que tenían compromisos especiales con sus selecciones en la Nations League﻿, mientras que el cuarto, ﻿Lucas Stassin﻿, sí fue titular y gozó de bastante protagonismo con la sub 21 de ﻿Bélgica﻿, pues fue el autor de las dos asistencias en el triunfo ante ﻿Alemania en partido amistoso, disparando, además, contra el palo en la que fue una de las mejores ocasiones de los '﻿diablotins﻿'. Curiosamente, su técnico, ﻿Gill Swerts﻿, le dio ﻿81 minutos ﻿pero no como referencia arriba, sino como segundo punta, ejerciendo de enganche con el ariete del ﻿Westerlo Norman Bassette﻿.

Robbie Ure se queda sin vestir

El delantero ﻿Robbie Ure﻿, que volvía a contar con la confianza del nuevo seleccionador escocés, ﻿Sébastien Pocognoli﻿, en su segunda convocatoria con la selección absoluta de ﻿Escocia﻿, fue, sin embargo, uno de los tres descartes en el primero de los dos duelos oficiales que afrontan los británicos. En concreto, contra ﻿Macedonia del Norte en el ﻿Hampden Park de ﻿Glasgow﻿, su localidad natal (aunque desarrolló el principio de su carrera en otro de los grandes estadios de la ciudad, ﻿Ibrox Park﻿, sede del ﻿Rangers﻿). Ahora, el ex del ﻿Sirius tendrá que esperar una nueva oportunidad el próximo ﻿lunes 16-N frente a ﻿Suiza en ﻿St. Gallen para estrenarse como anotador con los mayores.

Rubén Vargas paga su baja forma

Incorporado un par de días después a la convocatoria de ﻿Suiza por una virasis intestinal, se ejercitó aparte en sus primeros entrenamientos con el combinado helvético ﻿Rubén Vargas﻿, que no formaba parte de la convocatoria de ﻿Murat Yakin para la visita de este viernes a ﻿Esolvenia﻿. Según cómo se vaya encontrando, el extremo de ascendencia dominicana podrá abrochar o no este parón Fifa con minutos y mejores sensaciones este próximo lunes en casa contra la ﻿Escocia de su compañero ﻿Robbie Ure﻿, otro de los que necesita ﻿confianza y ﻿cariño a las puertas de ﻿El Gran Derbi﻿, que esperará a ambos ya de vuelta el sábado de la semana entrante en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán﻿.

Odysseas Vlachodimos sigue sin recuperar el puesto

Más dura si cabe fue la experiencia de ﻿Odysseas Vlachodimos﻿, que encadena su quinto partido en el banquillo de la selección de ﻿Grecia﻿, pues ﻿Ivan Jovanovic ha dado paso a una nueva generación de jugadores, entre ellos el meta Konstantinos Tzolakis﻿, por quien el ﻿Hull City pagó el verano pasado más de ﻿23 millones de euros al ﻿Olympiacos﻿. Al menos, las cuatro primeras veces con este relevo bajo palos, el conjunto heleno no perdió (﻿dos empates y dos victorias﻿, con dos porterías a cero además), pero este ﻿13-N el de ﻿Stuttgart tuvo que presenciar en la banda cómo ﻿Países Bajos ﻿goleaba a su escuadra para quedarse con el liderato en solitario del ﻿Grupo 2 de la ﻿Liga A﻿.

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