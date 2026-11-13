Jokin Aranbarri agradece a Amaia Gorostiza: "Es un momento especial"

El entrenador del club armero ha analizado el partido que le espera a su equipo contra el Cádiz CF este domingo y ha tenido buenas palabras para su presidenta que deja el cargo por motivos personales

Jokin Aranbarri, entrenador de la SD Eibar, ha tomado la palabra no sólo para referirse al partido que su equipo va a jugar este fin de semana contra el Cádiz CF sino que también lo ha hecho para agradecerle a su presidenta, Amaia Gorostiza, que deja el cargo el trabajo que ha realizado en la última década.

Jokin Aranbarri ha comenzado analizando al Cádiz CF, su rival este domingo en una nueva jornada de Segunda división. "Tiene buenos jugadores, una plantilla amplia y capacitada para jugar de diferentes formas. Con Borja Jiménez también han demostrado que pueden adaptarse a distintos contextos, con muchos cambios de estructura. Pueden jugar con dos puntas o con uno, ser verticales por fuera o atraer por dentro con mucha gente. Creo que es un equipo muy bueno y peligroso. Es verdad que le está costando sacar adelante los resultados, pero somos conscientes de que es un rival muy exigente y de que tendremos que estar muy concentrados el domingo".

El técnico de la SD Eibar ha sacado buenas conclusiones de la victoria contra el CD Pamplona en la primera ronda de la Copa del Rey. "Después de estar una semana sin competir, nos ha venido muy bien ese partido de Copa. Encima tal y como fue. Los jugadores que no estaban teniendo tantos minutos dieron buen nivel y una vez más se demostró que tenemos una plantilla larga. Ahora estamos con muchas ganas de que llegue el domingo".

Jokin Arambarri ha desvelado que tiene dos bajas para el partido contra el Cádiz CF, pero que recupera a Elgezabal. "En este momento Elijah Gift y Juan Bernat son las únicas bajas seguras. Sí que hemos recuperado a Elgezabal. Ha hecho la semana completa sin problemas, por lo que está ya disponible. Imanol también ha dado pasos importantes en su recuperación y esperamos que el fin de semana pueda estar disponible".

Jokin Aranbarri, agradecido con Amaia Gorostiza

Por último, Jokin Aranbarri, entrenador de la SD Eibar, ha tenido bonitas palabras para Amaia Gorostiza quien deja el cargo de presidencia por motivos personales. El técnico ha destacado el gran trabajo que ha realizado. "Es un momento especial. Son muchos años, diez y medio, y muchos momentos y experiencias de todo tipo. Personalmente, tomo su decisión con mucho respeto y, sobre todo, estoy muy agradecido por cómo me ha tratado durante todo este tiempo: los ocho años que llevaba antes de ser nombrado entrenador del primer equipo y también por cómo me ha recibido desde entonces, por su trato hacia mí y por la forma de hacer las cosas que me ha demostrado. Quiero agradecerle personalmente todo ello. Por supuesto, hay muchos jugadores que llevan muchos años con ella y tienen sentimientos especiales. Ha sido una semana diferente, pero el club ha demostrado que quiere mantener una línea continuista y que es una decisión muy meditada y reflexionada. Más allá de esos sentimientos, en el día a día hay total normalidad".