El Navalcarnero, rendido a Isco y resignado ante la polémica arbitral: "Prefiero no saberlo"

Mientras Varo, autor del 1-1 en Santo Domingo, se llevó la camiseta del costasoleño, que estaba "muerto" antes de una prórroga en la que el punta le anunció que iban a seguir "dando por culo", el técnico rojiblanco, Miguel Zárate, lamentaba haberse quedado a las puertas de una hazaña y destaca el compromiso del '22': "Da igual los títulos que hayas ganado. Si hay que estar comprometido y ponerse el mono de trabajo, da lo mejor de él"

"Me he llevado la camiseta de ﻿Isco Alarcón﻿, pero no con la que jugó, sino una que tenía de repuesto. Me la había dado ﻿Pablo Fornals﻿, pero llegó el 'capi' (se refiere a ﻿Richi de Souza﻿) y me la quitó de las manos. Me tuve que buscar la vida, aunque no he salido malparado", bromeaba en 'El Chiringuito' ﻿Varo López﻿, autor del 1-1 y de la asistencia sin querer del 2-1 del ﻿CDA Navalcarnero ante el ﻿Real Betis﻿. El extremo, además, protagonizó una anécdota con el costasoleño tras el 2-2 de ﻿Rodrigo Marina﻿: "Me preguntó que si no estaba '﻿muerto﻿', que venían ﻿30 minutos más de ﻿prórroga y que si iba a poder aguantar. Le dije que ﻿totalmente﻿, que iba a seguir dando por culo".

Este viernes, ya en frío, su técnico, ﻿Miguel Zárate﻿, se rendía también en DAZN a la calidad del '22' y su profesionalidad: "Por cómo se puso el partido, dio un ﻿ejemplo a sus compañeros y al resto del fútbol. Da igual los títulos que hayas ganado y los equipos en que hayas jugado que, si hay que estar ﻿comprometido con el equipo y ponerse el ﻿mono de trabajo﻿, lo hace y da lo mejor de él al servicio del grupo. Si tengo que fijarme en uno de ellos, me quedo con ﻿Isco Alarcón y ﻿Marc Bartra cuando salieron del banquillo, que lo demostraron y se emplearon al máximo. Ves otros equipos y otros jugadores que a lo mejor les falta ese compromiso ﻿colectivo , por lo que me impresionó que pusieran toda su experiencia y su fútbol, aunque lo rozamos".

Un penalti sobre la bocina, pero también otro que debió repetirse y un gol mal anulado

"﻿Prefiero no saberlo. Era algo que no quería ni comentar, el de las decisiones arbitrales. No quería saber si había sido penalti (de ﻿Pablo Fornals en la última jugada del partido), porque ﻿ya no me sirve de nada﻿. Quiero ﻿valorar las cosas buenas que hemos hecho en un partido como éste que ﻿nos va a hacer crecer﻿", aseveraba en sala de prensa ﻿Miguel Zárate﻿, técnico del ﻿CDA Navalcarnero﻿, eludiendo opinar sobre la tercera de las polémicas del partido copero, concentradas en la prórroga. ﻿Cordero Vega consideró que el castellonense tocó antes balón, aunque las repeticiones demuestran que resbala y arrolla al atacante madrileño, por lo que debió señalar el punto fatídico y amonestar seguramente al '8' de los 'neroazzurri﻿'.

Con todo, dejando a un lado la segunda amarilla quizás exagerada a ﻿Aitor Ruibal﻿, hubo otras dos decisiones que perjudicaron al ﻿Real Betis en ﻿Santo Domingo Sin ﻿VAR hasta octavos de final, por ejemplo, nadie advirtió al colegiado cántabro de que ﻿Álvaro Calado no estaba pisando la línea de gol cuando detuvo el lanzamiento desde los once metros de ﻿Isco Alarcón﻿, por lo que éste tenía que haberse repetido. Además, el '22' está claramente en posición legal cuando le fue anulado un tanto que, con la acción antes mencionada, habría supuesto la ﻿sentencia y evitado cualquier ﻿sufrimiento postrero, incluso aunque se hubiese castigado el derribo de ﻿Pablo Fornals a ﻿Mario Sánchez﻿.