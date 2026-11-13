Tres coincidencias dignas de estudio: en los cada título de la Copa del Rey las pasó antes canutas
En la 76/77, la 04/05 y la 21/22, cuando los verdiblancos terminaron alzando el trofeo, hubo al menos una eliminatoria resuelta a su favor 'in extremis', bien en la prórroga o en la tanda de penaltis: pasó a la final titubeando ante Baracaldo, Hércules y Español la primera vez que el torneo recuperaba su actual y original denominación, sufrió ante el Alcalá al inicio del camino de su segundo entorchado y recurrió al tiempo extra ante el Talavera para coronarse en La Cartuja
El Real Betis las pasó canutas este jueves ante el CDA Navalcarnero, que ganaba por 2-1 en el minuto 92 gracias a su remontada por medio de Varo López y Kensly Vázquez al tanto tempranero del enrachado Rodrigo Riquelme. Pero en el alargue emergió la figura de Rodrigo Marina para marcar y forzar una prórroga donde el extremo madrileño confirmaría el nuevo volteo a favor de los heliopolitanos antes de un epílogo no apto para cardíacos (penalti a Isco Alarcón detenido por el meta Álvaro Calado al propio costasoleño, gol aparentemente legal anulado por fuera de juego al '22' y posible derribo dentro del área de Pablo Fornals a Luis Jimeno que ignoró Cordero Vega).
Echando la vista atrás, pese a que sufrir ante un club varias categorías por debajo no suele ser buen indicio, menos aún a las puertas de El Gran Derbi, existe una curiosa coincidencia que alimenta la ilusión de los verdiblancos. Y es que las tres veces que levantó el título de la Copa del Rey lo hizo en el tiempo extra tras verse seriamente contra las cuerdas. Ocurrió en la 76/77, la 04/05 y la 21/22, en cada ocasión con bastantes similitudes con una tesitura actual que, parafraseando a Manuel Pellegrini, no merece pasar al olvido, puesto que el desenlace fue positivo y la actitud, irreprochable, aunque la eliminación a las primeras de cambio flotase muchos minutos en el ambiente del Municipal Santo Domingo.
Todo en contra desde el arranque en su primer éxito
El Real Betis se alzó con el trofeo en la edición 76/77, primera en la que el torneo recuperaba su actual denominación tras el fallecimiento de Francisco Franco, ya que inicialmente había sido concebida así en alusión a Alfonso XIII y perduró entre 1903 y 1930, pasando luego a conocerse como Copa del Presidente de la República y Copa del Generalísimo. Pero el camino no fue sencillo. Así, tuvo que remontar en la vuelta de la primera eliminatoria (5-1) tras perder en Baracaldo por 1-0. Después, tras ser muy superior a Sestao y Deportivo, pasó en octavos con apuros ante el Valladolid (1-2 en Zorrilla y 1-1 aquí).
En cuartos, José Ramón Esnaola anticipó su papel de héroe en la final contra el Athletic Club (metiendo su lanzamiento de penalti y deteniendo el que le chutó José Ángel Iribar) siendo decisivo en la tanda frente al Hércules, pues cada uno venció en su feudo por 2-1. Para colmo, previamente a ese 'Día D' en el Vicente Calderón (resuelto tras 20 disparos desde los once metros por el 2-2 del tiempo reglamentario), debió remontar un 1-0 en semifinales contra el Español con doblete de Antonio Biosca en la vuelta del Benito Villamarín (2-0), que llegó hasta la prórroga.
El Francisco Bono, germen de la segunda celebración
Tras caer en su primera final copera en 1931, ganar la segunda en 1977 y volver a sucumbir en la de 1997, ya con Serra Ferrer, el balear se salió con la suya en la 04/05, cuando el Real Betis derrotó al CA Osasuna (2-1) en el Calderón con gol de Dani Martín Alexandre en la prórroga. Había llegado tras eliminar al Athletic Club en 'semis' vía penaltis en San Mamés. Antes, sus víctimas fueron la UDA Gramenet (2-2 fuera y 4-3 como local), el CD Mirandés y el Cádiz CF, pero el arranque fue de nervios, ya que el duelo a partido único de la segunda eliminatoria ante el CD Alcalá se resolvió por penaltis en el Francisco Bono (2-4, con un gran Toni Doblas, que atajó el lanzamiento decisivo).
Un calco en El Prado de lo ocurrido en Santo Domingo
Lo que ha ocurrido en Santo Domingo este 12-N recuerda mucho al inicio del camino hacia el último título de la Copa del Rey en verdiblanco, pues, tras vencer 0-4 al Independiente de Alicante y antes de deshacerse del Real Valladolid (0-3), Sevilla FC (2-1 en el 'derbi del palo', reanudado a puerta cerrada el día siguiente), Real Sociedad (0-4), Rayo Vallecano (1-2 en Madrid y apurado 1-1 de Borja Iglesias sobre la bocina) y Valencia CF (en una final con 1-1 que se fue a penaltis para que Juan Miranda entrase en la historia bética), los de Manuel Pellegrini voltearon un 1-0 en El Prado con tantos del 'Panda' y Joaquín Sánchez, pero el talaverano Christian Perales forzó en el 89 un tiempo extra donde Diego Laínez y Sergio Canales impidieron la tanda al final.