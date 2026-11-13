Tres coincidencias dignas de estudio: en los cada título de la Copa del Rey las pasó antes canutas

En la 76/77, la 04/05 y la 21/22, cuando los verdiblancos terminaron alzando el trofeo, hubo al menos una eliminatoria resuelta a su favor 'in extremis', bien en la prórroga o en la tanda de penaltis: pasó a la final titubeando ante Baracaldo, Hércules y Español la primera vez que el torneo recuperaba su actual y original denominación, sufrió ante el Alcalá al inicio del camino de su segundo entorchado y recurrió al tiempo extra ante el Talavera para coronarse en La Cartuja

El ﻿Real Betis las pasó canutas este jueves ante el ﻿CDA Navalcarnero﻿, que ganaba por 2-1 en el minuto 92 gracias a su remontada por medio de ﻿Varo López y ﻿Kensly Vázquez al tanto tempranero del enrachado Rodrigo Riquelme﻿. Pero en el alargue emergió la figura de ﻿Rodrigo Marina para marcar y forzar una prórroga donde el extremo madrileño confirmaría el nuevo volteo a favor de los heliopolitanos antes de un epílogo no apto para cardíacos (penalti a Isco Alarcón detenido por el meta ﻿Álvaro Calado al propio costasoleño, gol aparentemente legal anulado por fuera de juego al '22' y posible derribo dentro del área de ﻿Pablo Fornals a ﻿Luis Jimeno que ignoró ﻿Cordero Vega﻿).

Echando la vista atrás, pese a que ﻿sufrir ante un club varias categorías por debajo no suele ser buen indicio, menos aún a las puertas de ﻿El Gran Derbi﻿, existe una curiosa coincidencia que alimenta la ﻿ilusión de los verdiblancos. Y es que las tres veces que levantó el título de la Copa del Rey lo hizo en el tiempo extra tras verse seriamente contra las cuerdas﻿. Ocurrió en la ﻿76/77﻿, la ﻿04/05 y la ﻿21/22﻿, en cada ocasión con bastantes similitudes con una tesitura actual que, parafraseando a ﻿Manuel Pellegrini﻿, no merece pasar al olvido, puesto que el desenlace fue positivo y la actitud, ﻿irreprochable﻿, aunque la eliminación a las primeras de cambio flotase muchos minutos en el ambiente del ﻿Municipal Santo Domingo﻿.

Todo en contra desde el arranque en su primer éxito

El Real Betis se alzó con el trofeo en la edición ﻿76/77﻿, primera en la que el torneo recuperaba su actual denominación tras el fallecimiento de ﻿Francisco Franco﻿, ya que inicialmente había sido concebida así en alusión a ﻿Alfonso XIII y perduró entre ﻿1903 y ﻿1930﻿, pasando luego a conocerse como ﻿Copa del Presidente de la República y ﻿Copa del Generalísimo﻿. Pero el camino no fue sencillo. Así, tuvo que remontar en la vuelta de la primera eliminatoria (5-1) tras perder en ﻿Baracaldo por 1-0. Después, tras ser muy superior a ﻿Sestao y ﻿Deportivo﻿, pasó en octavos con apuros ante el Valladolid ﻿(1-2 en ﻿Zorrilla y 1-1 aquí).

El equipo campeón de la Copa del 77. / RBB

En cuartos, ﻿José Ramón Esnaola anticipó su papel de héroe en la final contra el ﻿Athletic Club ﻿(metiendo su lanzamiento de penalti y deteniendo el que le chutó ﻿José Ángel Iribar﻿) siendo decisivo en la tanda frente al ﻿Hércules﻿, pues cada uno venció en su feudo por 2-1. Para colmo, previamente a ese '﻿Día D﻿' en el ﻿Vicente Calderón (resuelto tras ﻿20 disparos desde los once metros por el 2-2 del tiempo reglamentario), debió remontar un 1-0 en semifinales contra el ﻿Español con doblete de ﻿Antonio Biosca en la vuelta del ﻿Benito Villamarín ﻿(2-0), que llegó hasta la prórroga.

El Francisco Bono, germen de la segunda celebración

Tras caer en su primera final copera en ﻿1931﻿, ganar la segunda en ﻿1977 y volver a sucumbir en la de ﻿1997﻿, ya con ﻿Serra Ferrer﻿, el balear se salió con la suya en la ﻿04/05﻿, cuando el ﻿Real Betis derrotó al ﻿CA Osasuna (2-1) en el ﻿Calderón con gol de ﻿Dani Martín Alexandre en la prórroga. Había llegado tras eliminar al ﻿Athletic Club en 'semis' vía penaltis en ﻿San Mamés﻿. Antes, sus víctimas fueron la ﻿UDA Gramenet (2-2 fuera y 4-3 como local), el ﻿CD Mirandés y el Cádiz CF, pero el arranque fue de ﻿nervios﻿, ya que el duelo a partido único de la segunda eliminatoria ante el ﻿CD Alcalá se resolvió por penaltis en el ﻿Francisco Bono (2-4, con un gran ﻿Toni Doblas﻿, que atajó el lanzamiento decisivo).

Un calco en El Prado de lo ocurrido en Santo Domingo

Lo que ha ocurrido en ﻿Santo Domingo este ﻿12-N recuerda mucho al inicio del camino hacia el último título de la ﻿Copa del Rey en verdiblanco, pues, tras vencer 0-4 al ﻿Independiente de Alicante y antes de deshacerse del ﻿Real Valladolid ﻿(0-3), ﻿Sevilla FC ﻿(2-1 en el '﻿derbi del palo﻿', reanudado a puerta cerrada el día siguiente), ﻿Real Sociedad ﻿(0-4), ﻿Rayo Vallecano ﻿(1-2 en ﻿Madrid y apurado 1-1 de ﻿Borja Iglesias sobre la bocina) y ﻿Valencia CF (en una final con 1-1 que se fue a penaltis para que ﻿Juan Miranda entrase en la historia bética), los de ﻿Manuel Pellegrini voltearon un 1-0 en ﻿El Prado con tantos del '﻿Panda﻿' y ﻿Joaquín Sánchez﻿, pero el talaverano ﻿Christian Perales forzó en el 89 un tiempo extra donde Diego Laínez y ﻿Sergio Canales impidieron la tanda al final.