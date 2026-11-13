Polémica por la presencia del príncipe Guillermo y su hijo Jorge en el Camp Nou: rompen una norma de la Corona

La prensa británica se hace eco de un debate que parece sacado de otros tiempos, en el que los más tradicionalistas recuerdan que los dos primeros herederos al trono no pueden viajar juntos en avión

Con la Corona hemos topado. ﻿Nada hacía presagiar que la presencia del príncipe Guillermo y su hijo mayor, Jorge, en el Camp Nou fuese a convertirse en noticia en los tabloides británicos más allá del hecho anecdótico de ver a ambos disfrutar junto de un partido de fútbol en el recinto azulgrana. Pero el revuelo ha sido tremendo.

Presentes en el Aston Villa - FC Barcelona

La escena se produjo el pasado 3 de noviembre, con motivo de la visita del Aston Villa al FC Barcelona, que se impuso por 3-0 en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Champions League. Hasta ahí, todo normal. Pero el problema no estuvo en que los 'villanos' contasen con dos hinchas de excepción en las gradas, sino en el viaje.

Padre e hijo, que ocupan el primer y el segundo puesto en la línea de sucesión al trono de Carlos III﻿, se desplazaron hasta la Ciudad Condal en avión. Lo normal. En concreto lo hicieron en vuelo regular de British Airways, con ropa informal y cargando sus propias maletas, como han recogido varios medios de las islas.

Era complicado que la imagen pasara desapercibida en esta era digital﻿. Otros pasajeros se encargaron de tomar fotografías y grabar vídeos que circularon enseguida a través de las redes sociales. Una escena normal que, sin embargo, cayó en las manos de los más tradicionalistas. Y ahí está el problema.

Lo que dice la norma no escrita para evitar que la sucesión se vea afectada

Y es que, según una de las costumbres más antiguas del Reino Unido, los herederos directos no deben volar juntos, pues si se produce un accidente aéreo, la línea de sucesión se vería gravemente afectada. Una norma que en la práctica impediría al príncipe y su sucesor compartir avión cuando este último cumple los 12 años, y Jorge ya cuenta con 13.

El príncipe Guillermo y su hijo Jorge animaron al Aston Villa. / Imago

Aunque no se trata de una ley escrita﻿, sino una convención, la monarquía británica es una de las más tradicionales y este hecho he generado un intenso debate en la prensa﻿. De hecho, muchos recuerdan que la familia real ya perdió a diferentes miembros de su entorno en hasta tres accidentes de aviación en el presente siglo, el último de ellos en 1972.

El permiso de Carlos III y las diferentes opiniones

Según el ex piloto de la familia real, Graham Laurie, esta norma ﻿﻿solo se podía saltar con permiso escrito de la reina Isabel II﻿, que se lo concedió al propio Guillermo en 2014, cuando viajó a Australia y Nueva Zelanda junto a Kate y su hijo de nueve meses. Ahora la duda está en si Carlos III también dio permiso a su hijo, algo que no ha sido confirmado oficialmente desde el Palacio de Kensington.

Sea como fuere, lo cierto es que Guillermo, aficionado confeso del Aston Villa﻿, solo quería pasar un tiempo de ocio con su hijo, sin que en el vuelo faltase obviamente la presencia de la seguridad que le siguen a todos lados. Pero mientras unos piensan que su acción no supone "necesariamente” una violación del protocolo, e incluso la mayoría le aplaude por viajar en clase turista como un ciudadano más, otros se tiran de los pelos por ver rota una norma.