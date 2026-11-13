Aleix García se resigna con Marc Roca, Rodri y Zubimendi: "Es muy difícil entrar. Luis de la Fuente tiene su grupo hecho"

El centrocampista del Bayern Leverkusen se ha quedado fuera de la convocatoria que ha hecho Luis de la Fuente para la Selección Española en este mes de noviembre. El catalán asume que ganarse el puesto es bastante complicado

Aleix García, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha encajado con deportividad el haberse quedado fuera de la convocatoria de la Selección Española en este mes de noviembre. El catalán en el pasado fue un habitual en las listas de Luis de la Fuente, pero desde hace un año se ha quedado fuera y cada vez lo tiene más complicado por la subida de nivel de futbolistas de la talla de Marc Roca.

Aleix García ha reflexionado acerca sobre su no convocatoria y cómo la mejoría de Marc Roca le ha cerrado la puertas de la Selección Española. "Yo siempre estoy ahí al rechace, cuando Rodri o Zubimendi no están bien. Esta vez tampoco me ha tocado, le ha tocado a Marc, a Marc Roca, que me alegro mucho por él, porque está haciendo una gran temporada", ha explicado en Radio Marca.

El catalán ha señalado que respeta la decisión de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española. "Obviamente me gustaría poder estar ahí más veces, pero a la vez hay que aceptar las decisiones de todo el mundo".

Aleix García, futbolista del Bayer Leverkusen, ve difícil volver a la Selección Española. / IMAGO

El centrocampista no es convocado desde el pasado mes de noviembre del año 2025 y que regresa comienza a estar complicado debido a que tiene como competencia a futbolistas como Rodri, Zubimendi, Marc Roca o jóvenes como Marc Bernal y Chema Andrés que están haciendo las cosas muy bien. "Está muy caro entrar en las convocatorias, el nivel que dan y aparte, pues ganando títulos como están ganando, es muy difícil entrar. El entrenador tiene su grupo hecho".

Por otro lado, Aleix García ha señalado que ve a la Selección Española como el equipo más fuerte, asegurando que bajo su punto de vista no tiene rival. "Yo creo que España ahora mismo está un paso por delante de todas las otras selecciones".

Aleix García repasa su momento en el Bayer Leverkusen

Aleix García también ha tenido tiempo para hablar de su rendimiento en el Bayer Leverkusen en donde tiene más importancia que en otras temporadas (Ha disputado 15 partidos oficiales y 1.309 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 5 asistencias). "El equipo con Xabi Alonso ya estaba muy hecho y mi rol era un poquito más de rotación, pero a partir de la temporada pasada, con el cambio de entrenador, me dieron un papel mucho más importante".

El catalán ha expresado que está muy feliz en el Bayer Leverkusen actualmente. "Soy un jugador que cuando me siento así, pues me siento a gusto y juego mejor. Ser español, ser los dos catalanes, quieras o no, ayuda un poquito".

Aleix García, futbolista del Bayer Leverkusen, ve difícil volver a la Selección Española. / IMAGO

Aleix García tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 30 de junio de 2029 y, de momento, no piensa volver a España ya que está centrado en hacer el mejor papel posible con el club alemán. "Bueno, algún día, algún día".

A sus 29 años, Aleix García atraviesa por un gran momento de forma y en el pasado reciente ha sido vinculado a equipo españoles de gran nivel como el Atlético de Madrid.