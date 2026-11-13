Jorge Lorenzo señala a Pedro Acosta como heredero de Marc Márquez en MotoGP: "Tiene todas las cualidades para coger el relevo"

El expiloto mallorquín considera que Pedro Acosta está llamado a marcar una época en el motociclismo y explica por qué puede convertirse en el próximo gran referente de la categoría reina

El futuro de MotoGP empieza a dibujarse alrededor de dos nombres propios: Marc Márquez y Pedro Acosta. El primero continúa demostrando que sigue estando un paso por delante de sus rivales, incluso después de los problemas físicos que han condicionado su carrera en los últimos años. El segundo, por su parte, está llamado a convertirse en uno de los grandes protagonistas del campeonato y tendrá una oportunidad de oro la próxima temporada, cuando comparta garaje con el piloto de Cervera en Ducati.

Una de las voces más autorizadas del motociclismo, Jorge Lorenzo, ha analizado el futuro de ambos pilotos y no ha dudado a la hora de señalar al que considera el sucesor natural de Márquez. El pentacampeón del mundo, que compartió equipo con el ilerdense en Honda durante 2019, cree que el murciano reúne las condiciones necesarias para recoger su testigo y convertirse en el próximo gran dominador de MotoGP.

Pedro Acosta, en una carrera de MotoGP / Cordon Press

"Pedro tiene todas las características y cualidades para convertirse en el próximo Márquez, en coger el relevo", aseguró Lorenzo. Una afirmación con la que deja claro el enorme potencial que ve en el actual piloto de KTM, que afrontará un desafío mayúsculo cuando aterrice en el equipo oficial de Ducati.

La edad y las lesiones, dos factores que pueden marcar el relevo

Lorenzo también puso el foco en la situación física de Marc Márquez, que a sus 33 años sigue compitiendo al máximo nivel, aunque las secuelas de sus lesiones pueden terminar condicionando su rendimiento. De hecho, considera que ese factor puede resultar determinante en el futuro enfrentamiento con Acosta. "Marc el próximo año ya tendrá 34 años, un brazo que debe estar al 50% y es cuestión de tiempo. Es ley de la vida que todos los grandes campeones, tarde o temprano, tengan que retirarse porque los resultados van disminuyendo poco a poco", explicó el mallorquín.

Eso sí, Lorenzo no resta mérito al talento del actual piloto de Ducati, al que sigue considerando el mejor de la parrilla. "Para mí, técnicamente Marc Márquez sigue siendo el mejor. Hace cosas desde que llegó a MotoGP que nadie más puede hacer. E incluso teniendo el brazo como lo tiene todavía puede marcar la diferencia", afirmó.

En este sentido, considera que las limitaciones físicas del catalán han reducido parte de la ventaja que tenía sobre sus competidores. "La lesión del brazo de Marc hace que su diferencia de técnica, en general, se aminore. Si Marc estuviera al 100%, ganaría muchas más veces", añadió.

"Es ley de la vida que todos los grandes campeones, tarde o temprano, tengan que retirarse porque los resultados van disminuyendo poco a poco"

Lorenzo tiene curiosidad por el duelo entre Márquez y Acosta

La próxima temporada ofrecerá un escenario especialmente interesante, con Marc Márquez y Pedro Acosta compartiendo box en Ducati. Un movimiento que permitirá comprobar hasta dónde puede llegar el talento del murciano cuando disponga de una de las mejores motos de la parrilla y tenga como referencia al casi ocho veces campeón del mundo de MotoGP.

Lorenzo reconoce que será complicado para Acosta alcanzar inmediatamente el nivel de su nuevo compañero, principalmente por la experiencia que acumula Márquez con la Desmosedici. "Tengo curiosidad por ver si Acosta podrá alcanzar enseguida el nivel de Márquez o incluso superarlo. Es difícil porque Marc tiene más experiencia con la Ducati. Marc, como te he dicho, es un fenómeno", reconoció.

Sin embargo, el expiloto ve en la juventud y el estado físico de Acosta dos argumentos importantes para plantar cara al catalán. "Pedro tiene 23 años. Casi no ha tenido lesiones. Así que está al 100%. Y es joven. Por eso, la energía, la convicción y las ganas de arriesgarse, sin que te importe un comino hacerte daño, son muy importantes; así que, en mi opinión, tendrá muchas posibilidades", concluyó.