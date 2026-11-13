Pep Guardiola, al límite tras dejar el fútbol: "Si toda tu autoestima depende de ganar, cualquier derrota se vive como un fracaso personal"

Una psicóloga analiza el desgaste emocional del entrenador tras casi dos décadas en los banquillos de élite y pone el foco en la dificultad de separar la identidad personal de los resultados deportivos

Pep Guardiola ha vivido prácticamente toda su trayectoria profesional bajo la exigencia de ganar. Desde sus primeros años en el FC Barcelona hasta su última etapa en el Manchester City, pasando por el Bayern de Múnich, el técnico catalán ha estado sometido a una presión constante, con cada decisión y cada resultado bajo el escrutinio público. Una carrera plagada de éxitos, pero también de un desgaste que terminó pasando factura. Ahora, una psicóloga ha puesto palabras a lo que puede haber detrás del agotamiento del entrenador y al difícil reto que supone aprender a vivir más allá del fútbol.

Un análisis psicólogico que lleva a reflexionar sobre la vida

La psicóloga Ana Galán ha analizado en una entrevista cómo puede afectar una vida construida alrededor de la competición y de la evaluación permanente. "Cuando llevas años siendo evaluado por tus resultados, cuesta mucho dejar de medirte con ese mismo criterio aunque cambien las circunstancias", explica la profesional, poniendo el foco en una de las grandes dificultades a las que se enfrenta alguien que ha convertido el éxito deportivo en el principal baremo de su trayectoria.

Guardiola después de conquistar su última Premier League / CORDON PRESS

No es una cuestión menor en el caso de Guardiola. Después de diez años al frente del Manchester City, con 593 partidos dirigidos y 20 títulos conquistados, el entrenador decidió poner fin a una etapa histórica. Y lo hizo no por una falta de resultados, sino por un agotamiento que había ido acumulándose con el paso de las temporadas.

De hecho, el documental 'A Beautiful Obsession', centrado en sus dos últimos cursos en el conjunto inglés, dejó algunas de las confesiones más sinceras del técnico. "Estoy realmente cansado, joder. Estoy exhausto, estoy agotado. Y quiero dejarlo", reconocía Guardiola. En otro momento, después de una derrota en la Champions League, también se sinceraba ante sus futbolistas: "Estoy cansado, amigos míos, tan cansado. Me siento solo".

"Cuando llevas años siendo evaluado por tus resultados, cuesta mucho dejar de medirte con ese mismo criterio aunque cambien las circunstancias"

El reto de encontrar una identidad lejos de los banquillos

La reflexión de Ana Galán va más allá del desgaste físico y mental que supone dirigir a un equipo de primer nivel. La psicóloga también señala que hacerse mayor implica revisar las prioridades y aceptar que aquello que durante años ha dado sentido a la vida puede dejar de hacerlo. "Lo que antes te movía puede dejar de ocupar ese sitio", apunta.

Guardiola, en un partido de baloncesto / Imago

Una transformación que puede resultar especialmente complicada para alguien que ha dedicado casi dos décadas a vivir por y para el fútbol. Guardiola ha pasado por tres de los proyectos más exigentes del continente y ha acumulado títulos que muy pocos entrenadores pueden igualar. Sin embargo, esa trayectoria también puede dificultar la construcción de una vida al margen de la competición.

"Construir una identidad más amplia es reconocer que eres bastante más que tu trabajo. Porque, si toda tu autoestima depende de ganar, cualquier derrota se vive como un fracaso personal", advierte Galán.

Guardiola anunció su salida del Manchester City en mayo de 2026 y manifestó su intención de alejarse temporalmente de los banquillos. Su futuro ha estado vinculado a distintas posibilidades, entre ellas un posible traslado a Abu Dabi o la selección de Estados Unidos, aunque por ahora no existe una confirmación oficial. Más allá de cuál sea su próximo destino, el gran desafío para el técnico catalán podría ser precisamente ese: descubrir quién es Pep Guardiola cuando el fútbol deja de ocupar el centro de su vida.