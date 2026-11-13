El Betis, referente Mundial en deporte inclusivo: seis verdiblancos convocados por España para el Mundial de Fútbol para Amputados

La selección española, vigente subcampeona de Europa y cam﻿peona de la Nations League, tendrá un marcado color verdiblanco en la gran cita mundial que arranca este 13 de noviembre en México

La plantilla del equipo del Real Betis de Fútbol para Amputados posa en su reciente concentración en Turquía para jugar la Champions. / Real Betis

La pasión del Real Betis es absolutamente transversal y de alcance mundial. Está comprobadísimo. La afición verdiblanca ya se emocionó recientemente viendo a un canterano como Fabián Ruiz ganar el Mundial 2026 y al equipo Alevín A conquistar el primer Mundial de clubes sub 12 de LaLiga Futures FC. Más reciente es la conquista del primer Mundial sub 15 de la FIFA con Tiago Polo, Bruno Fernández y Danel Castro como representantes. Y esto no acaba aquí.

"Nos han enseñado que hay muchas maneras de jugar al fútbol", decía Isco Alarcón en un vídeo emitido por los medios del Betis para promocionar la emotiva Gala de la Fundación RBB celebrada en la noche del pasado martes. El malagueño decía estas palabras mientras se veían imágenes del equipo bético que compite en la Liga de Amputados. Un auténtico equipazo. Y como prueba de ello, un dato: seis de sus futbolistas han sido convocados por la selección española para el Mundial de Fútbol para Amputados que arranca este mismo viernes en San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco (México).

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Los seis futbolistas del Betis convocados por España para el Mundial de Amputados﻿

"Samuel Santos (Samu), José Luis Hurtado (Joselu), Francisco Javier Castilla, Aitor Palomeque, Antonio José Ruiz y Gonzalo García son los seis futbolistas béticos que defenderán los colores de España en esta cita mundialista, bajo las órdenes del seleccionador nacional Manuel Pacheco. Su convocatoria supone un nuevo reconocimiento al trabajo que viene realizando el equipo de fútbol para amputados de la Fundación Real Betis Balompié y al nivel competitivo alcanzado por sus jugadores", destaca con orgullo la entidad de las Trece Barras a través de un comunicado.

En el escrito difundido a través de sus canales oficiales, el Betis explica que en este torneo, organizado por la Federación Mundial de Fútbol para Amputados (WAFF), reunirá a 24 selecciones de cuatro continent es que estarán repartidas en seis grupos﻿. Durante diez días se disputarán un total de 80 encuentros hasta acabar con la gran final que ha sido fijada para el domingo 22 de noviembre.

El calendario de la selección española en el Mundial de Amputados: rivales y fechas de los partidos

En la Fase de Grupos, España ha quedado encuadrada en el Grupo B y tendrá como rivales a las selecciones de Egipto, Nigeria y Turquía, que es la vigente campeona del mundo de esta categoría futbolística. La selección nacional llega a la cita en México con altas expectativas, después de proclamarse subcampeona de Europa en 2024 y de ser la vigente campeona de la Serie B de la Nations League tras el título conquistado en 2025.

El debut de la 'Roja' será mañana sábado, día 14 de noviembre, ante Egipto﻿. Sólo un día después se jugará la segunda jornada, en la que los de Manuel Pacheco se enfrentarán el domingo día 15 frente a Nigeria﻿; antes de cerrar la Fase de Grupos el lunes 16-N contra Turquía﻿.

El Betis, orgulloso de aportar seis futbolistas a la selección española

"Para el Real Betis, esta importante representación internacional llega, además, en un momento especialmente destacado para su equipo de fútbol para amputados, que recientemente consiguió la tercera posición en la Champions League disputada en Ankara (Turquía), consolidándose entre los conjuntos más competitivos del continente", recuerda la nota de la entidad heliopolitana sobre esta sección creada hace justo tres años.

Asimismo, remarca que "la presencia de seis futbolistas verdiblancos en el Mundial vuelve a poner de manifiesto la apuesta de la Fundación Real Betis Balompié por el deporte inclusivo y por ofrecer a las personas con discapacidad oportunidades para desarrollar su talento y competir al máximo nivel". "Desde la Fundación Real Betis Balompié deseamos la mayor de las suertes a nuestros seis representantes y a toda la selección española en este nuevo desafío internacional", concluye.