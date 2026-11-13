España - Chile: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de rugby de la selección española en la Nations Cup

España, tras ganar a Uruguay, disputa en Leganés su quinto partido de la Nations Cup, que le enfrentará a Chile

Tras su apurado e importante triunfo ante Uruguay, la Selección Española de Rugby XV disputa este sábado el segundo duelo de esta ventana de noviembre de la World Rugby Nations Cup ante una selección de Chile que llega de caer claramente en Portugal.

El Estadio de Butarque acoge esta segunda cita del XV del León que llega con novedades y en la que el seleccionador, Pablo Bouza, seguirá probando a nuevos componentes con vistas a confeccionar el plantel definitivo que acuda al Mundial de Australia 2027.

En este sentido, el técnico argentino ha introducido siete cambios con respecto al equipo que convocó ante los Teros. La mayor sorpresa es la presencia del campeón del mundo sub 20 con Francia Gauthier Maravat, que podría debutar con España.

También están cuatro 'franceses' que no acudieron a la llamada anterior (Álvaro García, Alberto Carmona, Lucien Richardis y Joel Merkler), así como Nicolás Infer y Matheo Triki, que disputaron la jornada en División de Honor.

España recibe a Chile en Leganés / @ferugby

Siete serán también los cambios de un XV que ya ha hecho público Pablo Bouza y en el que estarán las cuatro incorporaciones galas. En un principio, Gauthier Maravat esperará en el banquillo, pero es muy probable que haga su debut conforme el duelo avance.

Precisamente, el talonador Álvaro García ejercerá de capitán y en el equipo titular ante Chile estará el resto de la columna vertebral, con Álvar Gimeno, Martiniano Cian, John Wessel Bell, Rapha Nieto o el joven Lucien Richardis; además de los otros tres 'franceses' incorporados. Bouza reservará a seis delanteros y dos tres cuartos para tratar de romper el partido conforme éste avance.

La victoria de España ante Uruguay le permitió escalar un puesto en el ranking del World Rugby, donde ahora es 17ª, y le ha situado en tercera posición de su grupo en la Copa de Naciones, con dos victorias, un empate y una derrota tras Georgia y Portugal.

A qué hora es el España - Chile de rugby

El Estadio de Butaruqe de Leganés acoge este partido entre la selección española de rugby y la selección chilena este sábado 14 de noviembre a partir de las 17:00 horas.

Dónde ver por TV y online el España - Uruguay de rugby

Los aficionados al rugby que no puedan verlo in situ también tendrán la posibilidad de seguir este encuentro a través de televisión. Movistar lo retransmitirá en directo a través de M+ Vamos.

Por otro lado, por RugbyPass TV, la plataforma de streaming gratuita de World Rugby, también lo ofrece. En ESTADIO Deportivo también podrán conocer todo lo que suceda en este encuentro de la selección española de rugby.