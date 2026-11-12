España 'ficha' a un campeón del mundo con Francia sub 20 y Bouza se ilusiona con lo que viene: "La idea es comenzar a repetir el equipo de aquí al Mundial"

La selección española de rugby se cruza este sábado ante Chile en el segundo partido de la ventana de noviembre de la Nations Cup

Tras su ajustado y sufrido triunfo frente a Uruguay, España afronta este sábado su segundo partido de la ventana de noviembre, que le enfrentará a Chile en una nueva jornada de la novedosa Nations Cup de rugby.

Butarque acoge un duelo en el que los pupilos de Pablo Bouza parten como favoritos y en el que habrá novedades y podría darse algún debut en el XV del León. Bouza publicó a principios de semana la lista de convocados, en el que hacía entrever esas novedades.

En ese sentido, se perfila el posible debut de Gauthier Maravat y también están cuatro jugadores que conforman el bloque que compite en la Liga francesa (Álvaro García, Alberto Carmona, Lucien Richardis y Joel Merkler) y dos nuevos de División de Honor (Nicolás Infer y Matheo Triki). Esas son las novedades con respecto al equipo que se enfrentó a los Teros la pasada semana y que gano agracias a un ensayo final de Minguillon (18-12).

"Contaremos con el grupo que está trabajando con nosotros, ahora se suma Gauthier Maravat, pero puede ser que llegue alguno más. Nosotros cambiamos mucho de partido a partido por lesiones o permisos de los clubes, y la idea es comenzar a repetir el equipo de aquí al Mundial", analizaba el seleccionador español.

Gauthier Maravat, de promesa gala a internacional español

Gauthier Maravat, del Castres Olympique, es un segunda línea de 1,98 metros de altura y 112 kg de peso. Fue campeón del mundo con el combinado M20 de Francia en 2019, pero no ha tenido oportunidades con el XV del Gallo y ahora podría hacer su debut oficial con Los Leones en Leganés.

"Cada partido tendrá un objetivo y el reto es clasificar para octavos, aunque para eso debemos hacer las cosas muy bien", añade sobre el Mundial el técnico argentino, que quiso destacar las "ganas" y la "ilusión" que se aprecian en la selección y entre los aficionados españoles de cara a la cita australiana.

España superó a Uruguay en Madrid / @ferugby

"El año pasado teníamos presión por clasificarnos, pero ahora el objetivo es competir de la mejor forma en el Mundial. Tenemos un grupo lindo, con Fiyi, Argentina y Canadá", advierte Bouza.

Los duelos ante Chile o Samoa, claves para España

Por eso, cree que esta Nations Cup, en la que se enfrentan a rivales de su nivel, está siendo una preparación perfecta para seguir creciendo. "Los rivales ante los que estamos jugando son parejos. El otro día ganamos a Uruguay en un partido que se decidió al final. Estamos muchos equipos parejos", añade.

Así, Bouza destaca la importancia de disputar "amistosos de nivel". Aunque en este caso sean algo más, ya que es una competición oficial. "Nos viene bien jugar con Tonga dos veces y Fiyi y ahora con Samoa -su rival de la próxima semana-, porque son rivales ante los que no estamos acostumbrados a competir, aunque también es importante medirse a europeos de nivel, como Portugal, Países Bajos o Rumanía -sus rivales en el Campeonato de Europa-", reflexiona el seleccionador español de rugby.