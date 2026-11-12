Ya se conocen las sanciones a Braulio y Gayà tras el polémico Valencia - Real Madrid

El director deportivo del Valencia tendrá que cumplir dos partidos de sanción por bajar al túnel de vestuarios mientras que el capitán che estará un partido fuera...

Ya se conoce la sanción a Braulio Vázquez tras el famoso incidente producido en el túnel de vestuarios de Mestalla al descanso del partido ante el Real Madrid, en el que se encontraba el director deportivo che para dirigirse al colegiado del encuentro, Hernández Maeso.

Así, al dirigente valencianista le han caído dos partidos de sanción simplemente por recriminarle una acción que no era falta, dos partidos en los que no solo no podrá estar en la zona de los banquillos sino que tampoco podrá estar en la zona de vestuarios ni pisar el terreno de juego.

Lo que recogió el acta sobre Braulio Vázquez

El arbitro recogió en el acta lo que le dijo el dirigente de la siguiente forma: "En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia C.F., D. Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente n.º 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: '¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!'".

Valencia CF. / VCF

"Asimismo, cuando pasé por su lado, se dirigió también a mí en repetidas ocasiones, manifestando las mismas palabras y manteniendo una actitud exaltada. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes procedieron a su identificación y tuvieron que sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al incidente", añadió Hernández Maeso.

El enfado en el Valencia sigue siendo evidente porque en ese túnel de vestuarios sucedieron muchas más cosas que el árbitro no recogió en su acta, como fueron los dos encontronazos que tuvieron Jude Bellingham y Antonio Rüdiger con dos empleados de la vigilancia privada del Valencia, a los que llegaron a golpear según los testigos.

Gayà, también castigado; el CTA respalda a Hernández Maeso

Además de Braulio Vázquez, José Luis Gayà ha sido suspendido con un encuentro por su expulsión en la segunda parte del partido, al considerar el Comité que actuó de forma violenta, además de llevar apareja su respectiva multa accesoria.

Por otro lado, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) consideró que el árbitro del Valencia-Real Madrid, Francisco José Hernandez Maeso, acertó al mostrar tarjeta amarilla al valencianista Pablo Maffeo por su acción sobre el francés Kylian Mbappé, en el partido de la jornada 12 jugado en Mestalla (0-3).

Imago. / Imago.

En el espacio 'Tiempo de Revisión' el CTA analizó la jugada en el minuto 25 e interpretó que no se cumplen todos los condicionantes para DOGSO (obstruir una ocasión manifiesta de gol) y que la decisión del colegiado fue la correcta, con tiro libre directo y tarjeta amarilla.

"Atacante y defensor acuden a la disputa de un balón aéreo. Maffeo empuja por detrás a Mbappé y lo derriba. El atacante no tenía control del balón. No se cumplen todos los condicionantes para DOGSO. El empujón impide un ataque prometedor (SPA). Tiro libre directo y tarjeta amarilla. Acierto del árbitro", señaló.