Toni Nadal, tío de Rafa: "Mi sobrino eligió ser uno de los mejores del mundo y, para ello, debes pagar un precio elevado. Tú puedes elegir ser un trabajador normal o excelente"

El técnico balear ha dado una conferencia en Oviedo con motivo de su designación como Ciudad Europea del Deporte 2026 y en ella ha transmitido algunos de los valores que enseña

Toni Nadal no sólo deja enseñanzas en la pista de tenis, sino que mucho de lo que ha transmitido también lo está comunicando en los últimos años en charlas, entrevistas y en conferencias como la que ha dado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

El título de la charla va en sintonía de lo que ha ofrecido en alguna de sus últimas declaraciones sobre las enseñanzas que dio a su sobrino Rafa: "Todo se puede entrenar". Y versa sobre las claves que enseña en la Rafa Nadal Academy y que, en su día, sirvieron para llevar a Rafa a lo más alto del tenis mundial.

Toni Nadal transmitió durante la charla una idea central de que el esfuerzo, la constancia y la disciplina también se pueden entrenar, de la misma forma que se puede mejorar el saque o el revés en un jugador. Y que, por tanto, hay que prestarle la misma atención. Y no sólo se refería al tema deportivo, sino que esos buenos hábitos son aplicables a otras muchas facetas de la vida.

"Vivimos en una sociedad que nos quiere hacer creer que las cosas tienen que ser fáciles y lo que les da valor es lo que nos cuesta conseguirlas", afirma el coach mallorquín, que dio una enseñanza muy diferente a su sobrino. "Yo nunca escondí esa realidad a Rafa. Hablar de sacrificio en el mundo del deporte es casi ofensivo para el resto de la población. Un tipo entrenando un par de horas al día no se sacrifica. El que sube a un andamio, ¿qué hace?", afirma.

Toni Nadal y su visión de sacrificio

El técnico insular tiene una visión de sacrificio muy diferente. "Un sacrificio, teóricamente es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cuando lo haces por otro, puede ser sacrificio, pero cuando lo haces por ti es el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar. Y ese precio, a mi modo de ver, está en función de las capacidades que tú tengas y del objetivo que quieras alcanzar", afirmó de inicio.

Toni Nadal, en un acto / IMAGO

En este sentido, entiende que la elección que hizo Rafa Nadal le hizo centrarse en ese objetivo y renunciar a otras muchas cosas. Pero eso no lo ve como un sacrificio. "Mi sobrino eligió ser uno de los mejores del mundo y, para ello, tienes que pagar un precio elevado. Tú puedes elegir en la vida ser un trabajador normal o un trabajador excelente. Si quieres ser excelente, hay que pagar un precio elevado", señaló, recordando en el caso de Rafa los dolores que tuvo que soportar durante toda su carrera y que aún tiene que sufrir después de su retirada.

Sus enseñanzas a Rafa Nadal

Toni Nadal deja patente otras de las enseñanzas que dio a su sobrino. "Fui un entrenador normal con el objetivo de formar a un gran jugador. No todo el mundo puede ser el número uno, pero todo el mundo puede dar la mejor versión de sí mismo", señala. Una reflexión que concuerda con lo que Rafa Nadal ha transmitido de que su única preocupación era ser un poco mejor cada día y de centrarse sólo en lo que él puede controlar.

La conferencia forma parte de la estrategia de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026, según señaló el Ayuntamiento. Una designación que impulsa "iniciativas orientadas a promover la práctica deportiva y los valores asociados" a ella en la capital asturiana.