Dos jugadores del Sevilla se cuelan entre los mejores futbolistas de la historia en los premios FIFPRO

La Federación Internacional de Jugadores de Fútbol han elegido a los once mejores del año 2026 y en la alineación repite por 18ª vez Lionel Messi, auténtico récordman en esta gala en la que Sergio Ramos aparece como el tercero más laureado de todos los tiempos

Sergio Ramos recoge uno de los 11 premios FIFPRO que ha ganado a lo largo de su carrera. / Imago

No tienen, ni de lejos, la repercusión mediática del Balón de Oro o del FIFA World Player; pero el pasado lunes se dieron a conocer los nominados al mejor once de futbolistas del año 2026 para la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol (FIFPRO). En la presente edición hay cuatro campeones del mundo españoles entre los seleccionados; pero en la alineación destaca la ausencia de Harry Kane y el nuevo récord de Lionel Messi, que ha sido destacado por decimo octava vez en su carrera. Entre los jugadores que más veces han aparecido en estas lides siguen destacando dos ex del Sevilla FC, los defensores Sergio Ramos y Dani Alves﻿.

Los 11 mejores futbolistas de 2026, según los casi 20.000 votos de FIFPRO

La alineación de 2026 se dio a conocer el pasado lunes tras los votos de 19.806 futbolistas masculinos de 73 países y está compuesta por el portero David Raya (Arsenal); los defensas Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi y Nuno Mendes (Paris Saint-Germain); los centrocampistas Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri Hernández (Barcelona) y Vítor Machado 'Vitinha' (Paris Saint-Germain, Portugal); y los delanteros Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) y Lamine Yamal (Barcelona).

Messi y Mbappé recogen sus premios en una gala reciente de FIFPRO. / Imago

En el caso de Messi, ganador en ocho ocasiones del Balón de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), regresa al Once Ideal Mundial por primera vez desde 2023, ampliando aún más su propio récord a 18 apariciones. La mejor manera de celebrar su último título con el Inter Miami. Por su parte, Lamine Yamal, que también formó parte del equipo del año pasado, se convierte en el primer jugador en ser seleccionado dos veces para el Once Mundial antes de cumplir los 20 años. ﻿Se une a sus compañeros en la 'Roja' David Raya, Pau Cubarsí -ganador también del Premio 'Golden Boy' al mejor joven de Europa, y Rodri, elegido MVP del pasado Mundial 2026.

Sergio Ramos y Dani Alves, en el mejor XI histórico de los Premios FIFPRO

Para encontrar a los 10 acompañantes de Messi en el mejor once histórico de los Premios FIFPRO﻿, hay que mencionar al portero Iker Casillas (5 veces); los defensores Dani Alves (8), Virgil van Dijk (5), Sergio Ramos (11), Marcelo Vieira (6); los centrocampistas Xavi Hernández (6), Luka Modric (6) y Andrés Iniesta (9); y los delanteros Lionel Messi (18), Cristiano Ronaldo (15) y Kylian Mbappé (7).

El mejor once histórico de futbolistas premiados en las galas de FIFPRO. / Elaboración propia / ChatGPT

Es decir, aunque lleva alejado del fútbol europeo desde que en el verano de 2024 terminó su segunda etapa en el Sevilla FC y está sin equipo desde enero de este 2026﻿, sólo los insaciables Messi y CR7 han sido seleccionados por la FIFPRO más veces que Sergio Ramos. En un total de 11 ocasiones vio su nombre el camero, que después de despuntar como canterano del club nervionense pasó 16 exitosos años en el Real Madrid (2005-2021) y dos en PSG (2021-2023) ante de volver a Nervión (2023/2024) y de probar en los Rayados de Monterrey (2024-2026).

Igualmente merece una mención especial Dani Alves, el futbolista que más títulos ha ganado a lo largo de una carrera que arrancó en el EC Bahia brasileño y explotó en el Sevilla FC, equipo al que llegó por menos de 500.000 euros en el mercado invernal de 2003 y que le vendió al FC Barcelona por 35,5 millones más variables en 2008. Luego también vistió las camisetas de Juventus FC (2016/2017), PSG (2017-2019), Sao Paulo (2019-2021), de nuevo el Barça (2021) y Pumas UNAM (2022/2023). El central camero acumuló 87 partidos oficiales como blanquirrojo (10 goles y una asistencia); por los 249 del carrilero de Juazeiro (16 tantos y 38 asistencias).