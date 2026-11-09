FIFPRO: Cuatro españoles en el once ideal con la vuelta de Messi y sin Harry Kane

La votación de casi 20.000 profesionales de 73 países ha dejado una importante representación nacional en la alineación de FIFPRO, que también cuenta con varias estrellas del fútbol internacional y una ausencia especialmente llamativa

La Federación Internacional de Jugadores de Fútbol (FIFPRO) ha anunciado este lunes su equipo masculino del año, elegido exclusivamente por futbolistas profesionales. España es una de las grandes protagonistas de la elección, con cuatro representantes en una formación en la que también aparecen nombres como Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Erling Haaland.

En total, han participado 19.806 jugadores de 73 países, que han votado a sus compañeros a través de una plataforma digital segura compartida por FIFPRO y sus sindicatos afiliados. Para entrar en la selección, los candidatos debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

El once ideal de FIFPRO, con cuatro representantes españoles

La alineación elegida está formada por David Raya, en la portería; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí y Nuno Mendes, en defensa; Jude Bellingham, Rodri Hernández y Vitinha, en el centro del campo; y Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Lamine Yamal, en ataque.

De esta forma, David Raya, Pau Cubarsí, Rodri y Lamine Yamal son los cuatro españoles que aparecen en la selección, una representación que mejora en dos futbolistas hispanos la de la edición anterior, cuando únicamente entraron Pedri y Lamine Yamal.

La presencia de Raya llega después de una gran temporada con el Arsenal, mientras que Cubarsí, que este mismo lunes ha recibido también el Golden Boy, vuelve a recibir el reconocimiento internacional. Rodri y Lamine completan la nómina española. El extremo del Barcelona, además, repite después de haber sido elegido en la pasada edición.

La representación nacional alcanza así las 53 apariciones históricas en el equipo masculino de FIFPRO.

Messi amplía su récord y Lamine vuelve a hacer historia

Uno de los grandes protagonistas de la elección es Leo Messi. El argentino regresa a la alineación tres años después de su última presencia, en 2023, y eleva hasta 18 sus apariciones, ampliando su propio récord como el futbolista que más veces ha sido seleccionado.

El delantero del Inter Miami, ganador de ocho Balones de Oro, ya había entrado por primera vez en 2007. Desde entonces, ha formado parte de la selección de FIFPRO de manera ininterrumpida hasta 2023, antes de regresar en esta edición.

También hay un registro especial para Lamine Yamal. El jugador del Barcelona repite por segundo año consecutivo y se convierte en el primer futbolista que consigue entrar dos veces en el equipo ideal antes de cumplir los 20 años.

Kane, la gran ausencia pese a quedarse cerca

La elección también deja fuera a nombres importantes. El caso más llamativo es el de Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, que no ha conseguido hacerse un hueco pese a quedarse cerca de entrar en la alineación. El inglés obtuvo el 27,6% de los votos, por detrás de Kylian Mbappé, que alcanzó el 46%, Lamine Yamal, con un 37,4%; Leo Messi, con un 29,5%, y Erling Haaland, que logró el 28,4%.

Por su parte, David Raya fue el futbolista más votado de toda la selección, con el respaldo del 51,9% de los participantes. Mbappé ocupó la segunda posición en ese apartado, confirmando el peso que ha tenido en la elección.

El equipo presenta también cambios respecto al de la temporada anterior, en el que aparecían Donnarumma, Van Dijk, Palmer, Pedri y Dembélé, entre otros. Esta vez, el PSG mantiene una presencia destacada con Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha, mientras que el Barcelona coloca a tres futbolistas en la alineación.