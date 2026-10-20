La reflexión de Dani Alves, ex del Barça: "¿Mi dupla con Messi? No, mi dupla es mejor con Cristo"

El que fuera futbolista del FC Barcelona, ahora pastor evangélico, ha dado un sermón en un partido benéfico y ha hablado sobre su pasado y su presente ligado a Dios

Dani Alves ha dado un giro radical a su vida tras salir de prisión. Uno de los laterales más laureados de la historia del fútbol reorientó su vida en marzo de 2024 y encontró el camino de Dios. Aunque no ha dejado de lado el deporte, donde lleva a cabo varios proyectos empresariales, en los últimos meses ha intensificado su labor como pastor evangélico.

De hecho, hace tan solo unos días ha aparecido en un partido benéfico en Salta, ciudad de Argentina, donde participó no dentro del terreno de juego sino para dar una arenga a los jugadores. Durante el mismo, Dani Alves atendió a los medios de comunicación que cubrían el partido entre el Auri FC y el UNL, donde se refirió a la reciente despedida de Messi de la selección argentina.

"Vengo a declarar a Cristo para toda Argentina. Aunque sea un país de fútbol, creo que es el tiempo de cambiar de dirección, porque el fútbol no salva a nadie. Venimos a declarar a Cristo sobre el pueblo argentino. Nuestra misión es innegociable. Messi ha sido un gran representante, aunque Argentina no le ha tratado como se merecía. Ha tenido que ganarse el respeto", explicaba el pastor evangélico.

Se queda con la dupla Jordi Alba - Messi

Más tarde fue preguntado que cual dupla elegiría, la formada por Messi y Jordi Alba o por Messi y Dani Alves, sorprendiendo con su respuesta: "Me quedo con Jordi Alba-Messi porque son mis amigos. Siempre voy a tirar hacia mis amigos. Mi dupla es mejor con Cristo".

En cuanto al discurso que Dani Alves ofreció a los jugadores y asistentes al acto, el brasileño dijo: "Este es el destino que Dios ha elegido para nosotros, y Dios así lo ha querido. Por eso estoy aquí, porque este era el lugar que Dios tenía destinado para que viniéramos y compartiéramos este momento. Así que me gustaría aprovechar esta oportunidad para bendecir vuestras vidas y vuestros sueños. Y a vosotros, jóvenes, también os digo que Dios bendiga vuestros sueños, que sigáis adelante con el corazón lleno de ilusión y que podáis alcanzar vuestras metas. Ojalá lleguéis a ser un equipo aún mejor de lo que nosotros somos hoy".

Dani Alves cambia el fútbol por la fe tras salir de prisión

Dani Alves ha emprendido una nueva etapa lejos de los terrenos de juego. El exfutbolista brasileño ha llamado la atención por su acercamiento a la religión evangélica. Alves ha participado en encuentros religiosos en los que ha compartido su testimonio personal y ha asumido un papel como predicador, una actividad que contrasta con la imagen que proyectaba durante su carrera profesional.

En el ámbito deportivo, el brasileño tampoco ha roto por completo sus vínculos con el fútbol. En enero de 2026 trascendió su entrada en la propiedad del Sporting São João de Ver, club portugués que compite en las categorías inferiores del fútbol nacional. Una operación que refleja su intención de continuar ligado al deporte desde los despachos, en lugar de hacerlo sobre el césped.

Mientras tanto, Alves mantiene un perfil más discreto en su vida personal, centrado en su familia y en esta nueva etapa alejada de la elite futbolística. Su situación personal sigue marcada por el proceso judicial que afrontó en España. Tras abandonar la prisión provisional bajo fianza en marzo de 2024, fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2025.

Así, Dani Alves ha pasado de protagonizar algunos de los grandes escenarios del fútbol mundial a construir una vida en la que la fe, los negocios y su entorno familiar ocupan un lugar protagonista. Una transformación radical para un jugador que conquistó títulos con equipos como el Sevilla, el Barcelona, la Juventus o el Paris Saint-Germain.