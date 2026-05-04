Dani Alves conquista el Metropolitano ante más de 35.000 personas

El ex futbolista de equipos como Barcelona o Sevilla en España, fue uno de los invitados en el evento que se celebró en el estadio del Atlético de Madrid y que se denominaba 'The Change'. Alves, que salió de prisión en marzo de 2025, habló ante más de 35.000 personas

Dani Alves volvió este pasado fin de semana como una auténtica estrella al Metropolitano. Hace algunos años esta frase nos hubiese llevado a un regreso triunfal como futbolista pero en pleno 2026, Dani Alves está en otros menesteres alejados del mundo del fútbol. Dani Alves salió de prisión en marzo de 2025 y desde hace unos meses se han hecho virales diferentes imágenes del ex futbolista brasileño lanzando mensajes como predicador evangélico.

Este pasado fin de semana Dani Alves fue uno de los invitados estrellas en un evento que acogió en el Estadio Metropolitano a más de 35.000 personas en el que según la web organizadora del mismo se buscaba como propósito "llevar a Cristo al mayor número de personas posible y crear un evento en el que la salvación sea el eje principal".

Dani Alves se convierte en una estrella como predicador evangélico

El evento denominado 'The Change' contó "con una alineación de reconocidos artistas musicales y diversas personalidades de la sociedad civil como futbolistas, presentadores de televisión, actores, empresarios y más" en el Estadio Metropolitano donde habitualmente el Atlético de Madrid disputa sus partidos de fútbol como local y que este pasado fin de semana tuvo a Dani Alves en su interior.

Dani Alves, tras una breve presentación, tomó el micrófono y lanzó un discurso en el que hablaba de su detención y su estancia en la cárcel, pero el brasileño sorprendió al hablar de 40 años detenido: "Yo sé que ustedes ya saben que yo estuve detenido, 40 años precisamente estuve detenido. En la cárcel, Cristo me hizo libre. Yo no sé lo que vosotros estáis pasando en vuestras vidas o cuáles son las cárceles que estáis enfrentando. Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribara estos muros. Cristo romperá estas cadenas".

Dani Alves provoca los aplausos del público en el Metropolitano

Como antaño cuando era futbolista, Dani Alves provocó los aplausos del público (no por su fútbol) tras sus primeras palabras. Prosiguió Dani Alves hablando de cómo jugar ante 80.000 personas no le impresionaba y como Cristo lo ha convertido en una persona nueva: "Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan. Conozco lo que es estar en el fútbol, jugaba ante 80.000 personas: eso no me impresiona". Un Dani Alves que confesó seguir estando loco, confesó que Cristo vive en él: "Yo sigo estando loco, pero ahora para Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí".

Dani Alves dejó la cárcel en marzo de 2025

Dani Alves salió de la cárcel en marzo de 2025 después de cumplir un año de la condena de cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona. Tras cumplirse un años de la condena, Dani Alves fue puesto en liberta por "falta de pruebas concluyentes" y por "contradicciones en el testimonio" de la víctima que denunció al ex futbolista.