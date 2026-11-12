El Granada no sale de su bucle negativo y descubre a su nueva perla

Pacheta está teniendo que lidiar con muchas bajas y, pese a ello, está sacando adelante los resultados; Eli, la sorpresa de la semana

La suspensión del Granada-Tenerife el pasado fin de semana no ha desbancado al conjunto nazarí de las posiciones de 'play off' a LaLiga Hypermotion. El conjunto que entrena Pacheta está en un gran momento y acumula seis victorias consecutivas entre Liga y Copa del Rey que le hacen ser optimista con lo que ahora llega.

Su único problema son las importantes lesiones que arrastra y que, de momento, no le han afectado en el rendimiento del equipo, pero obligan al técnico burgalés a hacer malabarismos para sacar su mejor once.

Lo peor es que, tras las primeras sesiones de entrenamiento de la semana, el atacante José Arnaiz y los laterales Pau Casadesús y el francés Baila Diallo siguen ausentes por lesión y apuntan a seguir de baja en el partido que los rojiblancos jugarán el domingo ante la UD Las Palmas, en el Nuevo Los Cármenes.

El equipo granadinista se ha entrenado este jueves en la tercera de las cinco sesiones previstas para preparar ese partido ante un equipo insular en racha, con dos triunfos consecutivos desde la llegada de su nuevo técnico.

Arnaiz, Pau Casadesús y Diallo no llegan

Arnaiz, Pau Casadesús ni Diallo ya se perdieron el último partido disputado hace diez días ante el Eldense y pese al obligado 'parón' que han tenido, o los han podido recuperar. Esta semana, los tres siguen sin entrenar con el grupo y sin pisar siquiera el césped para realizar trabajo en solitario, lo que les hace apuntar a baja.

El Granada descubre a su nueva perla / Imago

Completa el cupo de bajas el joven extremo Owen Emeka, concentrado desde principios de la semana con la selección española sub-17 y que faltará a varios partidos del Granada por la disputa del Mundial de la categoría en Qatar.

Varias dudas para Pacheta

A menor ritmo se están entrenando Pedro Alemañ, Rubén Alcaraz y Alejandro Marqués, aunque Pacheta cuenta con ellos en principio para el partido del fin de semana.

Las muchas ausencias que acumula el Granada hacen que otros encuentren un hueco, como el joven canterano del filial Eli, que el miércoles fue la principal novedad del entrenamiento del Granada y al que Pacheta podría usar por las bajas de Arnáiz y Owen. Angelo ya es más habitual y está muy integrado en la dinámica del primer equipo granadino.

Rubén Alcaraz, capitán del Granada CF, pedía tranquilidad por las numerosas ausencias y señalaba a Pacheta como el líder que les está permitiendo rendir pese a los inconvenientes. "Tenemos pocas conversaciones sobre otros asuntos del club. El míster evitar el ruido. Es todo gracias a Pacheta. (…) Owen es un jugadorazo, no descubro nada. Ha subido Eli, al que nos han presentado. Intentaremos involucrarlo en el grupo porque tenemos bajas en el extremo. Queremos que se meta en faena para que esté disponible en beneficio del grupo", afirma sobre cómo están gestionando las bajas en este tramo de la temporada.