De fichaje estrella del Sevilla a tener pesadillas con Monchi: "No he podido volver a España desde entonces", confiesa Lautaro Acosta

El exfutbolista argentino, que ahora trabaja como auxiliar técnico de su hermano Rodrigo Acosta en el cuerpo técnico del filial del Club Atlético Talleres﻿, relata hasta qué punto se obsesionó con esta fallida aventura en Nervión

El nombre de Lautaro Acosta está asociado en la memoria colectiva del Sevilla FC como uno de los peores fichajes de toda la historia en el club nervionense y uno de los mayores errores de Monchi como director deportivo blanquirrojo. En el verano de 2008, pagó 7 millones de euros al CA Lanús argentino por un prometedor joven de 20 años que firmó un contrato de cinco años y que, cuando se marchó en 2013, sólo había acumulado 30 partidos oficiales (2 goles y 2 asistencias). Muchos podrán pensar que le dio igual, que se llevó un dineral y volvió a su país como si nada. Nada más lejos de la realidad. Aquel fracaso fue un trauma que le acompañó durante mucho tiempo; hasta el punto de sufrir pesadillas recurrentes en la que se cruzaba con el afamado director deportivo para suplicarle otra oportunidad.

El sueño recurrente de Lautaro Acosta: "Monchi, llévame otra vez al Sevilla"

"Desde que me fui del Sevilla FC, nunca volví a España. Es algo difícil; es la espina más grande de mi carrera. En el año 2018 viajé a Roma para ver a Diego (Perotti) y vi allí a Monchi. Sólo lo saben él y mi familia. Estuve durante cuatro años, de 2014 a 2018, teniendo un sueño repetido. Yo ya había recobrado mi nivel en el fútbol, me sentía muy bien en Lanús, me sentía querido, estaba siendo importante… Pero me acostaba, me dormía y se me venía a la cabeza lo mismo. Era todo muy claro, la fuerza de la conciencia: siempre aparecía Monchi", ha relatado Lautaro Acosta en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía.

"No creo que haya mucha gente que haya soñado tanto con él como yo. Lo veía en el sueño y siempre le decía lo mismo: 'Monchi, yo ya estoy bien; llévame al Sevilla otra vez, por favor'. ¡El día ése que estaba en Roma y le vi, le dije lo que me estaba pasando!", ha añadido el exfutbolista nervionense, quien ha compartido también la respuesta que le dio el de San Fernando: "Bueno, ¡qué me iba a decir! Me dijo que ya pasó, que se alegraba de que volviera a sentirme bien. Yo lo tenía todo en Sevilla: un equipazo, grandes compañeros, increíble ciudad… pero no salió bien. Siempre me sentí mal por no rendir, con la inversión tan grande que hicieron para ficharme".

Lautaro Acosta celebra uno de los dos goles que fue capaz de marcar como jugador del Sevilla FC. / Imago

Los motivos de su fracaso en el Sevilla: presión, desgaste mental y un tobillo muy extraño

"Mentalmente no estaba bien. Me fui muy chico a Sevilla, y nunca me adapté. Pasé de vivir con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos a vivir solo en otro país. En los primeros meses se vino conmigo mi hermano Rodrigo, pero luego se fue. Había ayuda de profesionales de la psicología, pero no estaba tan arraigado como ahora. A veces, uno subestima mucho lo mental, lo sentimental, lo que te está pasando. El Sevilla me ofreció ayuda profesional, pero yo era entonces un poco reacio. Con el tiempo, sí recurrí a ella y me ayudó a poder tener esa paz mental necesaria, una tranquilidad que había perdido", ha explicado.

No fue el único motivo, además sufrió una interminable lesión de tobillo: "Llegué a pensar que nunca más volvería a jugar, que tenía que dejar el fútbol. Hasta el presidente, José María del Nido, me dijo que había decidido poner en mi contrato una cláusula de un cobro determinado si llegaba a jugar tres partidos seguidos. Nunca lo pude hacer. Hasta que no fui a Vitoria, para que me viera el doctor Mikel Sánchez, nunca supimos qué pasaba. Estuve un año y tres meses sin saber lo que tenía. Yo seguía entrenando, me vendaba fuerte, me infiltraban... pero me seguía doliendo".

"Me acuerdo de que, cuando fui a ver a Mikel Sánchez, llevaba como 25 resonancias. Agarró las cuatro últimas, las puso a contraluz y dijo: '¿Pero esto qué es?'. Estuvo mirando unos segundos y me dijo que tenía un sobrehueso que unía la tibia y el peroné. Me hizo una prueba y se dio cuenta de que había algo anormal, que había una arteria abierta que regaba sangre y hacía crecer el sobrehueso. Nos equivocamos todos. Todos los chicos salimos de Argentina con la idea de triunfar en Europa, pero no pudo ser. Me fui a vivir a Nervión. Quería estar cerca de la cancha. Desde mi terraza veía el Sánchez-Pizjuán. No se puede imaginar cuánto lloraba y la impotencia que sentía. Mi sueño se truncó".

Lautaro Acosta no ha superado del todo la mala experiencia en el Sevilla, la "mayor espina clavada" de su carrera. / Imago

El aprendizaje en Nervión y su nueva ocupación: auxiliar técnico en el filial del Club Atlético Talleres

"De todo eso aprendí muchísimo. Me sirvió para la vida, para todo. En lo malo aprendes. En mi casa nunca lo tuvimos fácil. Venimos de orígenes muy humildes y vivíamos al día. Mi viejo se quedó sin trabajo; empezó a hacer 'changas', que en Argentina le decimos a hacer trabajos ocasionales, lo que vaya surgiendo. Aprendimos a valorar todo. Le estaré eternamente agradecido a Lanús por darle un trabajo a mi padre. Empezó a tener un sueldo fijo como encargado de labores de mantenimiento o como entrenador en las inferiores", ha recordado con gratitud.

"Ahora estoy bien, tranquilo. Vivo en Córdoba con mi hermano Rodrigo y con Ezequiel Carboni, el que fuera jugador del Catania y Red Bull Salzburgo. Yo soy el adjunto de ellos en el cuerpo técnico de la reserva de Talleres. Me está gustando mucho la experiencia. Estoy aprendiendo a vivir esta nueva vida y ahora me toca adaptarme", ha finalizado Lautaro Acosta.