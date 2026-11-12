Tres bajas de última hora en la Euskal Selekzioa: Jagoba Arrasate llama a tres nuevos futbolistas

La selección vasca disputará un amistoso ante Venezuela para el que no podrá contar finalmente con Vivian, Rincón y Aitor Fernández, por diversas molestias...

La Euskal Selekzioa ha sufrido tres cambios de última hora debido a las lesiones de hombres como Dani Vivian, Hugo Rincón y Aitor Fernández, que finalmente se caen de la convocatoria del seleccionador Jago﻿ba Arrasate por diversas molestias. De esta forma, su lugar en la selección vasco lo ocupan Beñat Prados, Andoni Gorosabel y Unai Marrero.

Los dos defensas del Athletic y el guardameta de Osasuna no participarán en el encuentro por "diferentes circunstancias médicas y de condición física", según ha explicado la Federación Vasca de Fútbol, que ha adoptado esta decisión "priorizando en todo momento la salud y el bienestar de los jugadores y evitando asumir riesgos innecesarios".

De esta manera, los 22 futbolistas con los que finalmente contará Jagoba Arrasate para este encuentro son Pacheco, Zubeldia, Aihen Muñoz, Be﻿ñat Turrientes y Marrero (Real Sociedad); Johaneko, Jauregizar, Sancet y Prados (Athletic); Arguibide, Osambela y Kike Barja (Osasuna); Pablo Ibáñez y Guevara (Deportivo Alavés); Iñigo Vicente y Villalibre (Racing de Santander); Kepa Arrizabalaga (Arsenal); Galilea (Málaga); Guridi (Sevilla); Unai Gómez (Udinese); Gaizka Larrazabal (Bolton Wanderers) y Gorosabel (Espanyol).

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El combinado vasco preparará el encuentro con dos sesiones de entrenamiento. La primera tendrá lugar este jueves, a partir de las 17:30 horas, en las instalaciones del Athletic en Lezama, mientras que la segunda se celebrará mañana viernes, a las 11.30 horas, a puerta abierta, en la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz.

Aramburu y Yangel Herrera, viejos conocidos en la lista de Venezuela

La Euskal Selekzioa tendrá enfrente un combinado competitivo y de envergadura como es la selección de Venezuela, que contará en sus filas con los realistas Jon Mikel Aramburu ﻿y Yangel Herrera, que encabezan la convocatoria de la 'Vinotinto', que ya se encuentra en Bilbao para preparar el amistoso que le enfrentará el próximo sábado a Euskadi en San Mamés (20.00 horas).

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Además de Aramburu y Yangel, el seleccionador de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, ha citado a otros 26 futbolistas para sus dos compromisos de esta ventana internacional, frente a Euskadi y Rusia, este último programado para el próximo martes en Krasnodar.

Completan la convocatoria los porteros Cristopher Varela, Frankarlos Benítez, José Contreras y Miguel Silva; los defensas Adrián Cova, Adrián Palacios, Christian Makoun, Luis Balbo, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero y Yordan Osorio; los centrocampistas Cristian Cásseres, Daniel Pereira, Jeferson Caraballo, Marco Libra, Sebastián Mendoza, Telasco Segovia y Yerson Chacón; y los delanteros Eduard Bello, Gleiker Mendoza, Jefferson Savarino, Jesús Ramírez, Kevin Kelsy, Luifer Hernández, Matías Lacava y Robinson Flores.

La selección venezolana se ejercitará estos días en diferentes campos de Euskadi antes de completar su preparación el viernes con una sesión matinal en las instalaciones del Athletic Club en Lezama.