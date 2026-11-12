Baja de última hora en el Betis para el duelo de Copa del Rey ante el Navalcarnero: Morante se lesiona y no viaja con el primer equipo

El canterano amplía a 11 las ausencias forzosas de Manuel Pellegrini para recuperar el aplazado estreno copero, uniéndose en la enfermería al 'Cucho' Hernández y a los nueve compañeros que se han marchado con sus respectivas selecciones nacionales

La plantilla del Real Betis ha emprendido en la mañana de este jueves su segundo viaje hacia Alcorcón (Madrid), donde a partir de las 19:00 horas de esta misma tarde se enfrenta al CDA Navalcarnero en el encuentro correspondiente a la Primera Ronda de la Copa del Rey que debería haberse disputado el 28 de octubre y que fue aplazado en señal de duelo por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) que pilló a la expedición verdiblanca ya de camino a la capital. Hasta allí ha vuelto a desplazarse y lo ha hecho con una mala noticia: la de la baja de última hora de José Antonio Morante, que se ha quedado en tierra por motivos físicos.

Inoportuno frenazo para un Morante que pide a voz en grito más minutos en el Betis

Los miembros del cuerpo técnico y de la plantilla del Betis tomaron un vuelo chárter en el sevillano Aeropuerto de San Pablo en torno a las 10:00 horas de este jueves y en el avión ha destacado la repentina ausencia de Morante. El extremo canterano es un habitual en el día a día del primer equipo, pero Manuel Pellegrini sigue dosificando sus minutos en la elite y camina con la prudencia que recomiendan los 19 añitos que aún tiene el atacante.

No obstante, tras debutar en LaLiga EA Sports con un golazo ante CA Osasuna, el pasado domingo volvió a firmar una participación destacada en Elche, cabeceando al poste en un disparo que luego fue remachado por Rodrigo Riquelme en el momentáneo 0-1 de un partido que seguía empate cuando el canterano saltó en el 78' y que acabó con 0-2. Así, prácticamente se daba por hecho que tendría protagonismo en este primer duelo copero; especialmente teniendo en cuenta las numerosas bajas del equipo entre el lesionado 'Cucho' Hernández -que sigue dando pasos para estar en el derbi- y los nueve internacionales concentrados con sus respectivas selecciones.

El parte médico de Morante, baja con el Betis para la Copa del Rey y con el Betis Deportivo en Segunda RFEF

Sin embargo, Morante se ha caído a última hora de la lista de convocados que fue facilitada por el Betis el miércoles y el club ha emitido un primer parte médico que confirma que el extremo venía arrastrando unas molestias en el aductor que no han remitido en los últimos días y le han obligado a ser examinado en profundidad por los galenos. En principio no le ha sido detectado un daño muscular importante, pero han determinado que lo ideal era que no viajase a Alcorcón y ahora queda pendiente de evolución de cara al próximo encuentro, que podría ser su primera participación en El Gran Derbi contra el Sevilla FC del próximo 21-N en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cabe entender que tampoco estará disponible para el choque que el Betis Deportivo jugará el sábado ante el Atlético Sanluqueño en la jornada 11 de liga en el Grupo IV de Segunda Federación.

Morante era uno de los siete futbolistas canteranos reclutados por Pellegrini para el Navalcarnero - Betis de Copa del Rey; junto a los jovencísimos porteros Yan Zhuravskyi (17 años) y Alejandro Postigo (20); a los centrocampistas Rica Fúnez (19) e Iván Corralejo (19); al también extremo Borja Alonso (22); al ariete Rodrigo Marina (20) y a los 16 jugadores con ficha del primer equipo (entre ellos Gio Lo Celso e Iker Losada). El técnico verdiblanco ha decidido no sustituir esta baja y, por lo tanto, la lista de convocados se reduce a 22 futbolistas.

"Yo creo que todos los jugadores pueden tener más tiempo en el equipo. Uno, como técnico, tiene que ir evaluando día tras día lo que tiene que hacer, la manera de conducir un plantel, los que tienen que jugar determinados partidos... Hay que darle la vuelta a muchísimos temas, que no siempre la prensa lo sabe. Dentro de eso, creo que el estar en un plantel entrenando permanentemente con el primer equipo y estar entrando en buenos partidos hace que siga creciendo. Hemos llevado a muchos jugadores del filial para el primer equipo y Morante es uno más. Creo que vamos en el camino correcto con él, me gusta la manera en la que le estamos llevando. Va a estar en la lista de citados y ya veremos si juega", decía Pellegrini en su rueda de prensa del martes.