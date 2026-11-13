Johaneko desvela lo que le ha cambiado la llegada de Terzic al Athletic

El lateral de Baiona ha pasado en apenas dos años de competir en Primera Federación a hacerse un hueco en la primera plantilla rojiblanca

La vida de Johaneko Louis-Jean ha cambiado radicalmente en un par de años, pero él no tiene intención de mirar atrás. Hace apenas dos temporadas, el lateral francés militaba en el fútbol modesto y buscaba hacerse un sitio en el Bilbao Athletic. Ahora comparte vestuario con futbolistas a los que veía por televisión y se enfrenta a delanteros de primer nivel. A sus 22 años, el jugador de Baiona vive un momento que llevaba tiempo persiguiendo y que ha encontrado en la confianza de Edin Terzic el impulso definitivo.

Johaneko reconoce que ya es consciente de la exigencia que supone formar parte de la primera plantilla rojiblanca en una entrevista con El Correo. "Sí, ahora si sé que estoy en la élite. Se siente en la exigencia que hay en todos los entrenamientos, en los partidos. El nivel ha subido en todo, en lo técnico, en lo físico y en lo táctico. Esto es serio, hay que trabajar y estar preparado para lo que toca hacer", asegura.

Su camino hasta Bilbao comenzó mucho antes de que apareciera el Athletic Club. El fútbol entró en su vida por algo tan sencillo como las ganas de compartir una actividad con sus amigos. "Porque jugaban mis colegas. Quería estar con ellos. Me dije: 'Bueno, voy a hablar con mis padres y a ver si me dejan probarlo'. Les gustó la idea. Así empezó mi historia".

El primer gran paso llegó con 15 años, cuando se marchó a Burdeos para incorporarse al Girondins. La distancia de casa no fue sencilla, especialmente durante los primeros meses, aunque terminó encontrando su sitio en la residencia del club. Allí también llegó pronto su estreno profesional, debutando con apenas 17 años.

Johaneko se ha ganado un sitio en el Athletic. / IMAGO

El recuerdo del Girondins, sin embargo, tiene ahora un punto de tristeza. El histórico conjunto francés, que llegó a ganar ligas y disputar la Champions, atraviesa una profunda crisis y compite actualmente en la sexta categoría. "Me da pena. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de debutar con 17 años. Luego jugué toda la temporada en segunda división (Ligue 2). Me da mucha pena. Es un club histórico, que ha ganado ligas, ha jugado la Champions. Han pasado cosas... los jugadores no podemos hacer nada. Volverán".

La complicada situación económica del club acabó facilitando su llegada al Athletic en agosto de 2024, cuando terminó su contrato. Para el futbolista fue una oportunidad inesperada en un momento de incertidumbre. "Estaba muy contento. Tras el descenso (del Girondins) estaba unos días sin nada. Mi representante hablaba con clubes para ver qué hacíamos, era una situación difícil. Cuando te llama un club tan grande como el Athletic... La familia también estaba contenta porque me tenía a hora y media de casa. ¡Todo top!".

Después de dos campañas en el filial, la llamada para hacer la pretemporada con el primer equipo le abrió una puerta que no ha dejado escapar. Mikel González le comunicó la oportunidad y Johaneko respondió trabajando para convencer a Terzic, con quien mantiene una relación cercana. Ahora mira hacia adelante y no esconde hasta dónde quiere llegar: "Entrar en Europa y ganar la Copa del Rey".