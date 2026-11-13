Regata Sevilla - Betis 2026: horario, recorridos y dónde ver por TV y en vivo

El río Guadalquivir acoge este sábado 14 de noviembre de 2026 la 60ª la Regata Sevilla - Betis, en la que el equipo sevillista defiende título en la prueba masculina y el bético en la femenina

La Regata Sevilla-Betis, el evento deportivo más veterano de la capital hispalense, alcanza en este 2026 los 66 años de trayectoria y celebra su 60ª edición este sábado 14 de noviembre en las aguas del río Guadalquivir.

Siguiendo el formato habitual de las últimas citas, varias mangas previas servirán de antesala antes de dar paso a los platos fuertes de la jornada: las pruebas absolutas masculina y femenina, protagonizadas por los remeros de élite del Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club.

En cuanto al recorrido, la línea de meta se consolida por segundo año consecutivo frente a la Torre del Oro. Esta ubicación, que se estrenó el pasado año por motivos de seguridad para evitar las aglomeraciones en el Muelle de las Delicias, permite acercar el desenlace de la competición al público en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Además, con ello se recuerda los orígenes de la prueba en los años sesenta, cuando finalizaba frente a Triana al terminar entonces la dársena en Chapina.

En el plano puramente deportivo, el Sevilla domina el historial absoluto masculino por 31-28 después de romper el año pasado una racha de catorce victorias consecutivas del Betis. Por el contrario, el dominio verdiblanco se mantiene firme en la categoría femenina, donde las béticas encadenan ocho triunfos seguidos para comandar el palmarés por 21 victorias a 15.

Horario y programa de la Regata Sevilla-Betis 2026

La 60ª Regata Sevilla-Betis mantiene la estructura habitual de las últimas citas, con un programa compuesto por tres mangas masculinas y tres femeninas repartidas en las categorías absoluta, aspirantes y veteranos.

Presentación del Cartel de la Regata Sevilla-Betis 2026 / JJU | FAR

Mientras que las pruebas reinas disputan un trazado de 5.200 metros, el resto de categorías compiten al esprint sobre una distancia de 500 metros. La actividad en el río arranca a las 11:30 con las veteranas y concluye alrededor de las 13:25 horas, tras la disputa de la prueba Absoluta Masculina y la entrega de trofeos.

Estos son los horarios de la Regata Sevilla-Betis 2026:

11:30 horas: Veteranas Femenina (500 m)

11:40 horas: Veteranos Masculina (500 m)

12:00 horas: Absoluta Femenina (5.200 m)

12:30 horas: Aspirantes Femenina (500 m)

12:40 horas: Aspirantes Masculina (500 m)

13:00 horas: Absoluta Masculina (5.200 m)

Mejores lugares para seguir la regata en la orilla del Guadalquivir

Al acercar en 2025 la llegada a la Torre del Oro también se retrasa la salida que ahora, en las pruebas absolutas, está en a la altura de la pasarela de San Jerónimo. Lógicamente, los puentes y pasarelas son el mejor lugar para ver pasar las pruebas, pero hay otros lugares en el río donde también se acumula mucho público.

En este sentido, el Puente de la Barqueta y el Puente de Triana, así como el Puente del Cachorro y la Pasarela de La Cartuja, estarán llenos de público.

También suele haber mucho público en la curva de Chapina, entre estos dos últimos puentes, ya que es un lugar clave en la Regata Sevilla-Betis. Este año, el barco del Real Betis irá por la orilla de Sevilla.

Lógicamente, la Calle Betis y el Paseo Marqués de Contadero estarán a rebosar de gente para ver los últimos metros de la prueba, así como la Torre del Oro y el Puente de San Telmo para ver de cerca al ganador de la regata.

Dónde ver por TV la Regata Sevilla-Betis 2026

Lo que empezó como una prueba de rivalidad local se ha convertido en una de las citas deportivas más conocidas de España y, por ello, las pruebas absolutas se pueden seguir en directo por televisión.

Aparte de las televisiones oficiales de Sevilla y Betis, la Regata también se podrá seguir en Teledeporte y en la plataforma RTVE Play; además de en Canal Sur TV, por su tercer canal (ATV), y en la plataforma digital CanalSurMás. También lo televisa el canal World Rowing TV.