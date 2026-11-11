El Sevilla rompió en 2025 una larga racha de victorias del Betis, pero éste tendrá la ventaja este año, al ir por la calle de Sevilla

La 60ª edición de la Regata Sevilla-Betis ya calienta motores. La emblemática cita del remo sevillano, que se disputa este próximo sábado 14 de noviembre, llega con novedades en una edición histórica.

Se trata de una de las pruebas deportivas con mayor tradición de la capital andaluza, cuya primera edición se celebró en 1960 y que enfrenta a las tripulaciones de ambos clubes de fútbol en la modalidad de ocho con timonel.

La salida estará a la altura de la pasarela de San Jerónimo y llegada, por segundo año consecutivo, frente a la Torre del Oro en las pruebas absolutas, tanto femenina (12:00 h) como masculina (13:00 h), que tendrán un recorrido de 5.200 metros, por los 500 de las categorías aspirantes y veterano, que abrirán la jornada a modo de aperitivo a las 11:30 horas.

El acto de presentación de la misma ha servido para que el Betis, en este caso, eligiera la calle por la que correr y lo hará por orilla de Sevilla para tener ventaja en la curva de Chapina. Así mismo, se han desvelado los equipos con los que competirán ambas embarcaciones y en los que se dan las principales novedades.

Un Sevilla renovado en busca de renovar su último triunfo

El ocho sevillista masculino, que tiene a Mirson Camadro como entrenador presenta tres novedades: el campeón mundial sub19 Manuel Cruz, Lucas Catalá, bronce en el Mundial universitario; y Rafael Gómez, cuarto en el Europeo sub23. Junto a estos, repiten como marca el doble subcampeón mundial sub23 Jorge Knabe, seguido del doble diploma olímpico Jaime Canalejo, los también subcampeones intercontinentales Juan Miguel Palomino y Antonio Díaz, el campeón mundial de fondo Patricio Rojas y Jacobo Castiñeira al timón.

Ganas de revancha en la Regata Sevilla-Betis / ED

El equipo sevillista dio la sorpresa en 2025 y rompió una racha triunfal del Betis de 14 años para aumentar su ventaja en el palmarés a 31-28

El equipo bético, por tanto, tratará de aprovechar la ventaja de su calle para recuperar el 'cocodrilo'. Y lo hará con la presencia del internacional uruguayo con licencia del Club Náutico Leandro Rodas. Es la principal novedad bética junto al regreso los internacionales Antonio Guzmán y Jaime Lara. Junto a ellos, el capitán Gaspar Company alineará al doble diploma olímpico Javier García, que repite como marca; el también internacional Gonzalo García, Carlos González Buzón, Emilio Fernández, Álvaro Gutiérrez y el timonel Tomás Jurado.

Total dominio del Betis en féminas

También hay novedades en los botes femeninos absolutos. El ocho sevillista, dirigido por Álvaro Romero, sitúa al frente de su bote a Lidia Florido y Amanda Gil, bronce mundial sub23 este año; seguidas de las también internacionales Rocío Laó, Inmaculada Rius y Haizea Gozategi, las medallistas con España en la Copa de la Juventud Ángela Borreguero, María Navarro e Inés Izquierdo y el timonel Hugo Díaz.

Las féminas apuntan alto en la Regata Sevilla-Betis / ED

En el Betis, que lleva ocho victorias consecutivas y gana el acumulado 15-21, Álvaro Gutiérrez y Gonzalo Garralón rejuvenecen el ocho para optar por la internacional Ana Navarro como marca, seguida de Lucía Ruiz, Julia Gelart, Teresa Sánchez-Lanuza, Carmen Vera, Laura Montes, Irene Aguirre, Inés Bernalte, oro en la Copa de la Juventud; y Julia Márquez como timonela.