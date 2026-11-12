República Checa - España, en directo el partido de la Nations League en vivo online

Clasificada para los cuartos de final de la Nations League, la 'Roja' busca en Praga mantener el pleno de victorias en esta fase de grupos para jugarse el liderato con Inglaterra, que recibe a Croacia

¡Muy buenas tardes! Arrancamos con el directo del encuentro que medirá en Praga a República Checa y España en la quinta jornada de la Nations League. La 'Roja' lo ha ganado todo hasta ahora y no quiere levantar el pie del acelerador ante un rival que aún no ha puntuado. Además, aunque ya tiene el pase a cuartos de final en el bolsillo, quiere hacerlos deberes para llegar con ventaja a la última cita, el domingo en Madrid ante Inglaterra, que aún podría arrebatarle el primer puesto.

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Luis de la Fuente y Santi Denia, seleccionador checo, os dejamos con toda la información previa al encuentro, también sobre dónde verlo por televisión en directo.

Además de las bajas de Lamine Yamal, con molestias en una rodilla, y Mikel Oyarzabal, pendiente del nacimiento de su segundo hijo, De la Fuente no podrá contar esta noche con Laporte, baja por un proceso vírico que le impidió participar en el entrenamiento de ayer, ni con Nico Williams , también afectado esta semana por una indisposición, por lo que el seleccionador ha optado por darle descanso. El tercer descarte de la lista es Álvaro Valles, debutante con España en esta convocatoria, a quien el riojano citó como cuarto portero junto con Unai Simón, David Raya y Joan García.

Como se esperaba, Zubimendi toma el mando en la medular ante la lesión de Rodri, mientras que Yeremy Pino es el relevo de Lamine Yamal en banda y Ferran Torres actuará de '9' ante la ausencia de Oyarzabal. También destaca la presencia de Fermín , directo al once tras su partidazo con el Barça en el Metropolitano. Se queda en el banquillo Pedri y entra también Fabián , mientras que en defensa regresan Pedro Porro ﻿al lateral derecho y Huijsen ﻿al eje.

¡Todo preparado en el vestuario de España en Praga! ¡Hoy jugamos con la indumentaria blanca que causó furor en el Mundial! Con sus dos estrellas, por supuesto.

Baena, Fermín y Víctor Muñoz están al borde de la suspensión, por lo que una amarilla les dejaría sin jugar en el estadio Metropolitano de Madrid ante Inglaterra , que hoy recibe en Wembley a Croacia, ya sin opciones de clasificarse para cuartos.

¡Frío y lluvia en Praga! A ver cómo aguanta el césped del histórico Estadio Letná, hoy día conocido como epet ARENA por razones de patrocinio. Los jugadores españoles ya han tenido la oportunidad de pisarlo.

Santi Denia no cuenta por lesión con algunas piezas claves, como el central Hranac ﻿, indiscutible en el centro de la defensa, el mediopunta Sulc ﻿y el extremo Lingr ﻿. ﻿Tras su fiasco en el Mundial, donde cayeron en la fase de grupos, su principal figura, el delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick , decidió dejar la selección, aunque el tñecnico español confía en poder convencerlo de que vuelva.

La selección española afronta este jueves ante la República Checa en Praga (20.45 horas) su penúltimo partido de la fase de grupos de la Nations League con el propósito de sumar su quinta victoria seguida a costa del colista y jugarse con Inglaterra el liderato del grupo el próximo domingo en el Metropolitano.

El seleccionador, Luis de la Fuente, pretendía encarar el encuentro con los mejores en el campo, pero no lo hará ni con el extremo del Barcelona Lamine Yamal, con molestias en la rodilla derecha, ni con el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal por la espera de su segundo hijo, aunque se espera que ambos estén disponibles ante los ingleses.

Los tres descartes de la lista de De la Fuente

Además, hoy mismo ha tenido que dejar fuera a Laporte, baja por un proceso vírico ﻿que le impidió participar en el entrenamiento de ayer miércoles, y a Nico Williams﻿, también afectado esta semana por una indisposición, por lo que De la Fuente ha optado por darle descanso, completa la terna de descartes el guardameta bético y debutante Álvaro Valles.

Así llega España: 43 partidos invicta

Aunque De la Fuente quiere huir de la etiqueta de favoritos, todos los indicadores dan a la 'Roja' como clara candidata al triunfo ante los checos ﻿por el nivel de juego mostrado por el equipo en los últimos meses, la confianza por la conquista del Mundial y la racha de 43 partidos invicta. También por la situación crítica del combinado que dirige el español Santi Denia, quien tomó las riendas del banquillo en verano y no ha sumado ningún punto en los cuatro partidos previos.

El único flotador al que se agarran los centroeuropeos es que plantaron más cara de lo esperado a la campeona del mundo en la ida en Oviedo a pesar de la derrota por 3-1 y en que necesitan sumar para tratar de superar a Croacia en la clasificación como tercera y mantenerse así en la división A de la Liga de Naciones.

Las sensaciones de De la Fuente: "Hay que hacer los deberes"

De la Fuente, que estrenará su galardón de mejor entrenador del año, ha pedido a sus jugadores no pensar en Inglaterra y centrarse en el duelo en el estadio Letná, feudo del Sparta de Praga. "Lo más inmediato es lo más importante. El partido de Chequia es muy difícil y muy importante para nosotros. Primero hay que hacer los deberes, tener buenas sensaciones. Venimos de un mes sin estar juntos y siempre el primer partido cuesta un poco. Vamos a ir paso a paso, sabiendo todo lo que representa el partido contra Inglaterra, pero nuestro objetivo y nuestro foco están centrados en Chequia", afirmó el técnico.

A las bajas de Lamine Yamal y Oyarzabal se unen las previas a la convocatoria de los también barcelonistas Rodri Hernández, Dani Olmo y Eric García, por lo que De la Fuente hará retoques, sobre todo en la medular y en la punta. Todo apunta a que Martín Zubimendi tomará el timón en vez de Rodri, a pesar de que está teniendo pocos minutos con el Arsenal, pero el seleccionador tiene fe ciega en él. "Es el segundo mejor mediocentro del mundo", es la etiqueta que siempre le pone al donostiarra.

Tres jugadores, Baena, Fermín y Víctor Muñoz, están apercibidos, por lo que una amarilla les dejaría sin jugar en el estadio Metropolitano de Madrid ante Inglaterra, que hoy recibe en Wembley a Croacia, ya sin opciones de clasificarse para cuartos.

Altas y bajas en la República Checa

Además de resarcirse de las cuatro derrotas, los checos se han conjurado en que es posible el milagro de ganar al equipo español. Regresan a la selección después de su ausencia en la anterior ventana los defensas David Jurásek y David Zima﻿, así como los centrocampistas Tomás Soucek﻿, del West Ham y capitán en el Mundial, y Lukas Provod﻿. En cambio, el técnico español no cuenta por lesión con algunas piezas claves, como el central Hranac﻿, indiscutible en el centro de la defensa, el mediapunta Sulc ﻿y el extremo Lingr﻿.

Tras su fiasco en el campeonato del mundo, donde cayeron en la fase de grupos, su principal figura, el delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick, decidió dejar la selección, aunque Santi Deni confía en poder convencerlo de que vuelva.