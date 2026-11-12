Luis Carrión, sobre Álvaro Morata: "Para nosotros que meta goles, imagínate la importancia que tiene"

El entrenador del CD Leganés ha destacado el buen momento de forma por el que atraviesa el delantero que ha marcado un total de tres goles en los dos últimos partidos que ha disputado en Segunda división

El CD Leganés afronta este viernes contra el Burgos CF un partido clave en esta temporada en Segunda división ya que necesita ganar para alejarse de los puestos de descenso a Primera RFEF. El efecto Luis Carrión no ha tenido impacto en un equipo que no termina de levantar cabeza en la categoría de plata del fútbol español. Para revertir la mala tendencia, el CD Leganés se echa en los brazos de Álvaro Morata en el cual confía el entrenador del equipo pepinero.

"Para nosotros que meta goles, imagínate la importancia que tiene. Tanto él como Millán han metido bastantes goles, más el anulado del otro día, más la posibilidad del penalti, más ocasiones que hemos tenido. Incluso el día de Copa yo creo que es un partido para haberlo acabado antes y no lo acabamos. Yo creo que el equipo genera lo suficiente como para tener un volumen alto de ocasiones y eso tiene que traducirse en goles por el nivel técnico de los jugadores de arriba. Trataremos de evolucionar más en eso y mejorar en la otra faceta cuando perdemos balón", ha explicado Luis Carrión en la rueda de prensa previa al partido que el CD Leganés va a disputar contra el Burgos CF.

Álvaro Morata, después de un mal comienzo de temporada, ha mejorado en los dos últimos partidos de Segunda división que ha disputado en los que ha marcado tres goles.

Luis Carrión analiza el partido contra el Burgos CF

Luis Carrión, entrenador del CD Leganés, ha explicado las bajas que tiene su equipo contra el Burgos CF. "Tenemos los internacionales, Diawara y Gharbi, más algún jugador que veremos. Tenemos que valorar un poco cómo llega mañana, pero todos los demás bien".

El técnico del equipo pepinero ha reflexionado acerca de que el partido se dispute el viernes. "Creo que para el aficionado siempre es más cómodo jugar o ver a su equipo en situaciones de fin de semana. Pero es lo que nos ha tocado. Nosotros hemos trabajado. Me he centrado única y exclusivamente en tratar de ganar al Burgos, independientemente del horario. Sabemos que para nuestra gente siempre es más fácil poder estar. Estoy seguro de que van a estar el viernes con nosotros a muerte. Entiendo sus quejas y nosotros les apoyamos. Y, a partir de ahí, a ganar el partido".

Luis Carrión, entrenador del CD Leganés, en un partido. / IMAGO

También ha hablado sobre las opciones que tiene de jugar Jorge Martínez. "Está siendo ya una alternativa. El otro día jugó, no porque yo le diera ningún premio, sino porque se lo mereció. Vamos con cautela con él, trabajando mucho, viendo cosas que hace bien, que hace mal y, a partir de ahí, a trabajar y a ganarse la oportunidad de poder participar. El chico lo está haciendo bien".

Por último, ha dicho Luis Carrión que esperaba mejores resultados (no ha ganado en tres partidos de Segunda división que ha disputado). "Mejores resultados esperábamos todos, seguramente. Pero yo creo que hemos trabajado mucho, muchas situaciones ofensivas en cómo hacer daño al rival. Creo que en todos los partidos hemos hecho daño al rival, hemos tenido ocasiones. A la vez, en algunos partidos, no en todos, por ejemplo el Mallorca no, pero en los otros dos hemos concedido también demasiado. Entonces tratamos de equilibrar un poco todo eso y que al final todo se traduzca en victoria, que es lo que queremos. Yo creo que los chicos trabajan bien. Vemos muchas situaciones en vídeo, luego las trabajamos en campo para mejorarlas. Hemos mejorado una faceta y ahora tenemos que mejorar en la otra para conseguir ser un equipo equilibrado y que consiga victorias".