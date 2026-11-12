Iris, hija de Pepe Mel, comparte un nuevo mensaje sobre su padre y desvela su petición: "Seguid confiando"

La hija del exentrenador del Betis agradece las muestras de cariño recibidas y transmite un mensaje de esperanza tras la mejoría del técnico, que ha despertado después de diez días ingresado en Sevilla

La familia de Pepe Mel vuelve a mirar al futuro con algo más de esperanza. Después de unos días de enorme preocupación por el estado de salud del exentrenador del Real Betis, Iris Mel ha compartido un nuevo mensaje para agradecer el cariño recibido y trasladar una petición muy especial de su padre: que quienes están pendientes de su evolución no pierdan la confianza.

"Paso a paso. Queremos dar las gracias de corazón por las muestras de cariño que hemos recibido estos días de parte de muchísima gente. Nos pide que sigáis confiando, aunque queda mucho trabajo, vuestra fuerza le ayuda para luchar día a día", es el mensaje difundido por su hija, que vuelve a utilizar sus redes sociales, en este caso Instagram, para mantener informados a quienes siguen de cerca la situación del técnico madrileño.

Sus palabras llegan en un momento especialmente significativo. Pepe Mel, de 63 años, ha experimentado una evolución favorable en las últimas horas después de permanecer ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde el pasado 1 de noviembre, cuando sufrió un accidente cerebrovascular. Tras ser intervenido quirúrgicamente, el entrenador permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos y bajo sedación durante los días posteriores.

Mensaje de Iris Mel, hija de Pepe Mel / Instagram

La noticia más esperanzadora llegó este miércoles, cuando su entorno confirmó que los médicos le habían retirado la sedación y que había despertado. Las primeras sensaciones apuntaban a una evolución positiva, aunque la recuperación todavía tiene recorrido y los especialistas mantienen el seguimiento de su estado.

El siguiente paso será una segunda intervención quirúrgica para corregir el origen del problema. Según la información trasladada por su entorno, el ictus estuvo relacionado con una malformación congénita que debe ser tratada por los cardiólogos del hospital sevillano. Por el momento, no se ha concretado cuándo se llevará a cabo esa nueva operación, que dependerá de que Pepe Mel reúna las condiciones necesarias.

El mensaje de Iris también vuelve a poner de manifiesto el respaldo que está recibiendo la familia desde que se conoció el ingreso del entrenador. El mundo del fútbol, y especialmente el beticismo, se ha volcado con muestras de cariño hacia una figura muy querida en Heliópolis. Mel dirigió al Betis en dos ascensos a Primera división y dejó una huella importante en el club verdiblanco.

Hace unos días, su hija ya había compartido unas palabras cargadas de emoción, en las que recordaba los planes que todavía les quedaban por cumplir juntos y le pedía que siguiera luchando. Ahora, el mensaje tiene otro tono: la preocupación continúa, porque todavía queda trabajo por delante, pero la familia ha querido trasladar una noticia que invita a mantener la esperanza.