De la Fuente confirma dos altas en la selección española para el decisivo partido ante Inglaterra

Tras el sufrido triunfo por 0-2 frente a República Checa, el seleccionador nacional reveló que tanto Lamine Yamal como Oyarzabal, bajas en Praga por diferentes motivos, se sumarán este viernes a la concentración en Las Rozas

Tras vencer por 0-2 a la República Checa y mantenerse como líder de su grupo en la Nations League, fruto de cinco victorias en cinco jornadas, la selección española ya tiene puesto el foco en el encuentro del próximo domingo ante Inglaterra en el Metropolitano, donde un empate le basta para amarrar esa primera plaza y buscar un crece más asequible en los cuartos de final.

De cara a esa cita, la campeona del mundo se verá reforzada por el extremo del FC Barcelona, Lamine Yamal, que se incorporará este viernes a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, una vez que ha mejorado de sus molestias en la rodilla derecha que le hicieron permanecer en la Ciudad Condal en esta semana.

También se unirá al equipo este viernes, aunque algo más tarde, el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, después del nacimiento de su segundo hijo, ﻿por lo que también estará a disposición del seleccionador para el próximo domingo.

"Tenemos buenas noticias. Lamine se encuentra muy bien y con muchas ganas de incorporarse mañana a la concentración y Mikel también. Uno (Lamine Yamal) llegará al mediodía y otro (Oyarzabal) un poco más tarde, pero a partir de mañana contaremos con ellos", comentó De la Fuente a TVE.

El análisis del 0-2 ante la República Checa: "Hemos conseguido bajar esa tensión"

Además, el técnico riojano valoró positivamente el encuentro de su equipo pese a vivir momentos de apuro frente al combinado dirigido por su amigo Santi Denia. "Siempre el primer partido es el más complicado. Hemos vivido cerca de su área, ellos han aprovechado esa exposición, han creado vértigo en el partido que no nos interesaba﻿, pero tras esa tensión acumulada en todo el encuentro, al final hemos conseguido bajar esa tensión", explicó.

El plan de trabajo de España

La selección volará a Madrid tras pernoctar en la capital checa y a las 19.00 está programado un entrenamiento a puerta cerrada en Las Rozas, en el que participarán Lamine Yamal y Oyarzabal si no hay contratiempos. El equipo español volverá a entrenarse el sábado a la misma hora en el mismo escenario.