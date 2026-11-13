Unai Emery fija un punto clave en el resurgir del Valencia: "Se va a dar un salto"

El entrenador del Aston Villa, de visita en la capital del Turia, desea que el traslado al Nou Mestalla se convierte en el punto de inflexión necesario para que el conjunto "vuelva a ser el que era"

En su quinta temporada al frente del Aston Villa, Unai Emery ha aprovechando el parón internacional para desplazarse a Valencia, donde ha reconocido que sigue muy pendiente del conjunto che, al que dirigió durante cuatro temporadas. Sin duda, eran tiempos más felices en Mestalla. No significa eso que no faltasen las críticas hacia su figura por parte de la siempre exigencia afición valencianista. Pero el anhelo de un equipo europeo, que firmó tres clasificaciones consecutivas para la Champions, es compartidos por todos.

"Lo sigo, voy a Mestalla cuando puedo, estoy pendiente también por mis amistades de dentro del club", reconoció el preparador vasco en su visita al Roig Arena, donde disfrutó del partido entre Valencia Basket y Bayern Múnich en la Euroliga de baloncesto, mostrando su ambición por el nuevo recinto del equipo taronja.

Entusiasmado con el Roig Arena y la familia Roig

"Es espectacular, muy bonito. Le da una riqueza tremenda a la ciudad, mucha calidad. La última vez que había ido al basket fue en la Fonteta ante el Madrid en el playoff y la comparación es increíble. La ciudad se merecía esto a través de Juan Roig", afirmó en declaraciones al programa 'À Punt 90 Minuts', en el que aseguró estar "disfrutando de la Euroliga, donde el Valencia Basket está consolidado".

Al respecto, el ex técnico del Villarreal también agradeció el trato que cada vez que regresa recibe por parte del empresario dueño del club de La Cerámica, con el que conquistó la Europa League. "Disfrutando también de la familia Roig, Fernando Roig también está por aquí, me siento muy cómodo viniendo aquí", recalcó.

Pero al igual que el Roig Arena, en su opinión, ha servido para reforzar la posición de la ciudad en cuanto a su importancia en el deporte a nivel nacional e internacional, Emery considera que la construcción del Nou Mestalla también traerá beneficios para todo. "Valencia en cuanto al deporte es una ciudad muy completa, el nuevo Mestalla también va a ser otro salto que hace crear afición﻿", señaló.

El Nou Mestalla, en construcción. / ED

Un valenciano más que sueña con que el Nou Mestalla traiga "un futuro más esperanzador"

"Yo no soy nacido en Valencia pero estoy afincado aquí y ese sentimiento de pertenencia a algo se tiene", añadió el de Hondarribia, que espera que el nuevo recinto che, que estará listo para la próxima campaña y dará cabida a 70.000 espectadores, sirva para relanzar al club en todos los aspectos, tanto en el plano deportivo como en el económico y social, recuperando la ilusión de sus seguidores.

"Con el campo nuevo se va a dar un salto y espero que tengan un futuro más esperanzador ﻿y que el Valencia vuelva a ser lo que era", sentenció el actual entrenador de los 'villanos', que no olvida su paso por el Valencia como una etapa clave en su carrera profesional, que le ha llevado a acumular grandes éxitos y a ser uno de los entrenadores de moda en la poderosa Premier League.