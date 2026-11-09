Tremendo enfado de Unai Emery con un periodista: "Mi inglés es muy pobre, ¿pero está claro o no?"

El ex de Almería, Valencia, Sevilla, Villarreal o PSG, tuvo una acalorada conversación con un periodista Sky Sports, que le cuestionó por su marcha a vestuarios cuando el partido aún no había terminado

El Aston Villa de Unai Emery dejó escapar este pasado domingo una importante victoria en uno de los campos más complicados de la Premier League como es Old Trafford, casa del Manchester United. Con los 90 minutos cumplidos y entrando en el añadido, los pupilos de Unai Emeru vencían por 2-4 gracias a los goles de Alysson en el 1, Jackson en el 4 y McGinn y Goretzka en el 48 y 53 respectivamente.

El Manchester United demostró la raza de equipo importante a nivel continental y en un final loco terminó empatando a cuatro con goles en el 92 y en el 96. Antes de que llegase el último gol del Manchester United, el técnico Unai Emery se retiró a vestuario y fue ahí cuando llegó el tanto de los locales. En la intervención 'flash' de Unai Emery para la prensa, el técnico español, con pasado en equipos como Almería, Valencia, Sevilla, Villarreal o PSG, mostró su descontento por ciertas preguntas del periodista de Sky Sports.

Enfado de Unai Emery con un periodista en la Premier League

El periodista del medio citado anteriormente le insistió a Unai Emery sobre su decisión de retirarse antes de que terminase el partido y cuando el Manchester United aún no había logrado el empate. El gol del Manchester llegó cuando se habían cumplido los seis minutos de prolongación fijados, motivo que esgrimió Unai Emery ante el reportero inglés: "Ninguna emoción. Marcaron en el minuto 96 y habían añadido seis minutos. Pensé que el partido ya se acababa".

Ante esta respuesta, el reportero volvió a insistir y eso fue lo que terminó de enfadar a Unai Emery que tuvo que responder de manera más clara: "No, no. Injusto no, por favor. Marcaron en el 96 y sacamos de centro en el 96 y 30 segundos". Unai Emery además quiso dejar claro que sabe a la perfección que su inglés no es el mejor pero que le da para explicarse con la suficiente claridad: "Mi inglés es muy pobre, ¿pero está claro o no?".

Cuando parecía que la tensión iba a ir incluso a más, Unai Emery prefirió cortar la entrevista por lo sano y 'despachó' al periodista: "¿Más preguntas? Muchas gracias, que tengas un buen domingo". Con el empate a última hora del Manchester United, los de Unai Emery vieron truncadas sus aspiraciones de dar un salto importante en la clasificación de la Premier League ya que se quedaron con 13 y justo en la mitad de la tabla. Tampoco le sirvió de mucho al Manchester United el empate ya que los de Old Trafford siguen en puestos de descenso a la Championship.

Unai Emery en la banda de Old Trafford

El Aston Villa brilla en la Champions League

A pesar de que a Unai Emery no le va como esperaba en la Premier League, el vigente campeón de la Europa League si está cumpliendo con creces en la fase liga de la Champions League. Después de cuatro jornadas, los de Emery son sextos con nueve puntos y gracias a su mejor diferencia de goles con hasta seis rivales, entre los que está el Real Betis, ocupa puestos de clasificación directa a octavos de final.