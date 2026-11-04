Se prepara el regreso de Vitor Roque y el Barcelona se frota las manos

El delantero brasileño podría volver al fútbol europeo ante el interés del Everton de cara al mercado de enero, lo que podría dejar un importante ingreso extra en las arcas del club azulgrana

El FC Barcelona no descarta acudir al mercado invernal. Principalmente, la intención es reforzar la defensa con un central, siendo el argentino Lisandro Martínez, duramente criticado en el Manchester United, una de las opciones que más gusta. Pero pese a su mejor económica, el club azulgrana sólo podrá mover ficha en enero mediante un traspaso a bajo coste o vendiendo antes a alguno de sus futbolistas, como reconoció su vicepresidente económico, Ferran Olivé.

Otra vía es la de alguna ganancia inesperada, como la que podría bridar Vitor Roque, protagonista de una de las mayores decepciones de los últimos tiempos en el conjunto azulgrana. El brasileño fue contratado a bombo y platillo en el mercado invernal de 2024 por 30 millones de euros fijos y hasta 31 millones más que dependían de diferentes variables. Pero aunque fracasó a nivel deportivo, en el plano económico se consiguió salvar la papeleta y ahora podría dejar un ingreso extra gracias su posible regreso al fútbol europeo.

El paso de Vitor Roque por LaLiga

'Tigrinho' aterrizó en el Camp Nou como una de las grandes promesas de su país. Su irrupción en el Athletico Paranaense le colocaba el cartel de estrella en ciernes que debía refrendar en el Viejo Continente. Pero sus sus primeros meses en el Barça no fueron fáciles: 16 partidos, solo de ellos como titular, y dos goles en 353 minutos. Dada su juventud, todos entendieron que lo mejor era buscarle una cesión de calidad, apareciendo el Real Betis para brindarle una oportunidad que el delantero comenzó aprovechando.

Pero su rendimiento con la camiseta verdiblanca fue a menos (7 tantos en 33 encuentros) y en el Villamarín no vieron con malos ojos el trato que le ofreció el FC Barcelona para recuperar a Vitor Roque un año después de su fichaje y venderlo inmediatamente al Palmeiras para recuperar la mayor parte del dinero invertido. Así, en La Palmera se quedaron con un 30% adicional del pase de Ez Abde (para controlar desde entonces el 80%) y el club catalán recibió 25, millones más 5 en variables, por un futbolista con el que no contaba.

El 20% del pase sigue siendo del FC Barcelona

El as bajo la mana del Barça es que sigue conservando el 20% de los derechos del ariete, lo que puede traducirse en un importante pellizco económico si el interés del Everton cristaliza en una operación que no se antoja fácil en cualquier caso. No en vano, el Palmeira, donde tiene contrato hasta 2029, es reacio a negociar por menos de 50 millones de euros, aunque la web especializada Transfermarkt le otorga un valor de mercado de 38 millones.

Según informa en su país el periodista Diego Firmino, el conjunto de Liverpool piensa en Vitor Roque para fortalecer su ataque en el mercado de enero. De este modo, busca elevar la competencia para Thierno Barry, ex del Villarreal, que suma cuatro goles en nueve jornadas en la Premier League con el equipo dirigido por David Moyes, que marcha séptimo en la tabla.

Los números de Vitor Roque en el Palmeiras

En su caso, el brasileño resurgió en el conjunto paulista el pasado año al anotar 20 goles, lo que incluso le sirvió para ser de nuevo convocado por la selección 'canarinha' de la mano de Carlo Ancelotti. Pero tras quedarse fuera del Mundial, en este 2026 su producción ofensiva ha bajado, firmando hasta la fecha 9 dianas en 39 encuentros oficiales.

Pese a ello, Vitor Roque también ha sido relacionado anteriormente con otros clubes ingleses de la talla del Chelsea, el Manchester United y el Tottenham. Pero es el Everton, que ya se interesó antes de que recalara en el Real Betis, el que parece estará más interesado, aguardando muy atentos desde el Camp Nou al desarrollo de los acontecimientos, por si toca abrir la caja.