Robert Navarro da un paso adelante en el Athletic: "Me siento más importante que la temporada pasada"

Robert Navarro reconoce que ha ganado protagonismo en el Athletic con la llegada de Edin Terzic, destaca la confianza del técnico alemán y analiza el momento que atraviesa el conjunto rojiblanco

El cambio de curso ha sentado especialmente bien a Robert Navarro. Después de una primera campaña en San Mamés en la que ya tuvo bastante protagonismo, el delantero está dando un paso más y se ha consolidado como una alternativa importante para el nuevo entrenador. Su capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones del frente ofensivo le permite ofrecer distintas soluciones y ha facilitado que Terzic encuentre en él un futbolista de confianza.

Así lo ha reconocido el propio jugador en una entrevista concedida a Onda Cero Bilbao, donde ha valorado su situación personal y las sensaciones que está teniendo durante estos primeros meses de competición. "Me siento muy cómodo porque el míster está confiando mucho en mí. También me encuentro muy cómodo en cualquier posición en las que me coloca, me estoy encontrando bien tanto físicamente como a nivel de juego, estoy disfrutando", explicó.

"Me siento muy cómodo porque el míster está confiando mucho en mí. También me encuentro muy cómodo en cualquier posición"

Más titularidades y confianza de Terzic

Aunque la pasada temporada ya contó con bastantes oportunidades bajo las órdenes de Ernesto Valverde, con un total de 44 encuentros disputados, Navarro considera que su peso dentro del equipo ha aumentado. La diferencia está especialmente en su presencia en los equipos titulares, una circunstancia que refleja la confianza que está depositando en él el nuevo cuerpo técnico. "En la campaña pasada tuve muchos minutos para ser la primera, pero es verdad que ahora estoy jugando un poco más de inicio. Hay un nivel espectacular en la plantilla. Este año noto que entro más de inicio, noto la confianza del míster, veo que me siento más importante que el año pasado, pero con la misma actitud de siempre", señaló.

"Este año noto que entro más de inicio, noto la confianza del míster, veo que me siento más importante que el año pasado"

El futbolista también considera que su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones es una de sus principales virtudes. Puede actuar en cualquiera de las dos bandas e incluso ocupar una posición más centrada, como segundo delantero, una versatilidad que le está permitiendo tener continuidad en los planteamientos de Terzic. Sus tres goles, dos en LaLiga y uno en la Copa del Rey, también respaldan su aportación ofensiva.

El Athletic, con margen de mejora pese a su buen momento

Más allá de su situación individual, Robert Navarro también analizó el recorrido del Athletic en este primer tramo de la competición. El conjunto bilbaíno ha llegado al segundo parón liguero situado en la séptima posición, con 16 puntos y a solo dos de los puestos europeos, aunque tiene un partido menos que varios de sus rivales.

El atacante reconoce que el equipo ha atravesado diferentes fases, alternando actuaciones convincentes con algunos encuentros en los que no ha terminado de encontrar su mejor versión. Especialmente, se ha referido a los empates, que han dejado un sabor agridulce en el vestuario por la sensación de haber dejado escapar puntos.

"Hemos tenido fases de todo, de vernos un equipo con las ideas muy claras, haciendo bien las cosas, y luego hemos tenido momentos de dudas con esos empates. El equipo está siendo sólido y comprometido, es un equipo valiente con balón", comentó. En cualquier caso, Navarro considera que el Athletic está siguiendo una línea positiva, aunque todavía tiene aspectos que corregir para seguir creciendo durante la temporada. La exigencia dentro del vestuario es alta y el objetivo pasa por mantener la competitividad y acercarse a las posiciones que dan acceso a Europa.

Los elogios de Robert Navarro a Edin Terzic

Una de las cuestiones sobre las que más insistió el delantero fue la influencia de Edin Terzic desde su llegada al banquillo rojiblanco. El alemán ha introducido nuevas ideas y, por lo que transmiten sus futbolistas, ha conseguido que el vestuario se adapte rápidamente a su propuesta.

Navarro no escatimó en elogios hacia su entrenador, al que destacó tanto por sus conocimientos futbolísticos como por su capacidad para mantener enchufados a todos los integrantes de la plantilla. "Estamos muy contentos, ha traído una idea nueva y la hemos acogido muy bien, de forma muy natural. Le encanta entrenar, viene de Alemania, que entrenan como bestias. Es un entrenador con unos fundamentos increíbles y tiene una buena gestión del grupo para tener a todos enchufados. Tiene ese talento para ser entrenador", afirmó.

"Es un entrenador con unos fundamentos increíbles y tiene una buena gestión del grupo para tener a todos enchufados"

Unas palabras que reflejan el buen ambiente que parece haberse instalado en el vestuario del Athletic y que también explican el crecimiento individual de Navarro. El atacante está respondiendo a la confianza recibida y quiere seguir aprovechando las oportunidades para consolidarse como una pieza importante en el proyecto de Terzic.