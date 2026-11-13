El emotivo mensaje de Juan Iglesias a Alfon tras su grave lesión: "Demostrar una vez más que somos una familia"

ESTADIO Deportivo ha podido charlar, en exclusiva, con una de las piezas importantes del vestuario del Sevilla; mandando un cariñoso recuerdo al extremo tras perderse toda la temporada por una desafortunada lesión

El Sevilla FC se encuentra inmerso en la preparación del Gran Derbi, un duelo que siempre es más que especial en la ciudad. Dentro de un parón de selecciones, el equipo de Luis García Plaza ya se encuentra trabajando para llegar a esa cita de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que son dos jornadas en las que el equipo no ha conseguido ganar a pesar del buen inicio liguero firmado, algo que le ha hecho mantener un puesto europeo al que cada jornada se van sumando más rivales. En esa preparación, en la mañana de este viernes se ha conocido una mala noticia para la plantilla, como es la de Alfon.

El jugador manchego sufrió, en un lance en la sesión de este jueves, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tras acudir a realizar la pruebas pertinentes, se acabó firmando el diagnóstico inicial, un infortunio para un jugador que no está contando con fortuna en su etapa como sevillista; siendo una nueva lesión de larga duración en este comienzo de temporada. Cabe recordar que, en la primera sesión de trabajo de la pretemporada, se tuvo que retirar por una lesión que no le permitió debutar hasta prácticamente el mes de septiembre. Ahora tocará pasar por quirófano para poder iniciar una recuperación que le mantendrá toda la temporada fuera.

Alfon, en un encuentro con el Sevilla / Imago

En redes sociales, ya son varios los jugadores que han mostrado su cariño al jugador por esta situación, una muestra clara de la familia que significa este vestuario. Unos mensajes para un jugador que, como ya expresó hace unas semanas, trabajaba para seguir en esa puesta a punto. "Fue un momento complicado. Me preparé en verano muy fuerte para la pretemporada y tuve esa mala fortuna. Quería llegar lo mejor posible a la temporada y aprovechar la oportunidad y estoy esperando mi momento, que seguro que me va a llegar". Una situación que, desafortunadamente, no se producirá este año.

Uno de los comandantes del Sevilla muestran su cariño a Alfon

En la mañana de este viernes, ESTADIO Deportivo ha podido charlar en exclusiva con uno de los capitanes generales del Sevilla este año, como es Juan Iglesias. El recién llegado parece llevar varios años en la entidad nervionense y no ha dudado en coger la batuta de liderazgo para revertir la situación en la que el club se encuentra en estos últimos años.

Juan Iglesias en la entrevista en ED / Lince

Una de las preguntas ha sido acerca de Alfon y de cómo se encuentra el vestuario tras este hecho. "Cuando un compañero, además como Alfon, que trabaja mucho y que se esfuerza mucho para estar bien, tiene un golpe tan tan duro y más en una acción un poco así de un entrenamiento, nos quedamos ahí ya un poco fríos. Es momento de apoyarle, de estar juntos, de demostrar una vez más que somos una familia en este equipo. Vendrán momentos más difíciles y ahí estaremos para apoyar".

Este equipo si algo tiene claro es que es una familia y ese mensaje lo repiten una y otra vez los miembros de la primera plantilla. También prometen serlo para ayudar a Alfon.